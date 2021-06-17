Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Aproveitando Data FIFA, time feminino do São Paulo intensifica os trabalhos e treina em dois períodos
futebol

Aproveitando Data FIFA, time feminino do São Paulo intensifica os trabalhos e treina em dois períodos

Equipe feminina não joga desde o dia 6 de junho, quando empatou em 1 a 1 com o Palmeiras, no Canindé. O time ainda disputará duas partidas na primeira fase...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 jun 2021 às 17:44

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 17:44

Crédito: Miguel Schincariol / saopaulofc.net
O elenco feminino do São Paulo aproveitou a pausa da Data FIFA para intensificar os trabalhos da semana, mirando a volta do Campeonato Brasileiro. O time treina em dois períodos e visa terminar a primeira fase da competição em uma colocação melhor.CONFIRA A TABELA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO FEMININO DE 2021!
Devido à Data Fifa, o Tricolor não joga desde o dia 6 de junho, quando empatou por 1 a 1 com o Palmeiras, no Canindé. Com 23 pontos conquistados em 13 partidas disparadas, o time ocupa, atualmente, a sétima colocação, tendo seus vitórias, cinco empates e duas derrotas em seu histórico, tendo, ainda, dois jogos pela frente na primeira fase.
Assim, a comissão técnica programou as semanas com treinos em dois períodos. Pela manhã, às jogadoras trabalham a parte físicos e, pela tarde, iniciam trabalhos táticos e técnicos com bola.
- Nós usamos esse período de Data FIFA, sem partidas oficiais, para recuperar as atletas que vinham de uma sequência bem pesada de jogos, cerca de cinco jogos em duas semanas, e também para trabalhar alguns encaixes para essas duas partidas que ainda temos no primeiro turno - comentou o treinador Lucas Piccinato.
Após a Data FIFA, Lucas Piccinato volta a contar com Duda, que foi convocada pela seleção principal, e também com Lauren, Clara, Cris e Giovaninha, que foram chamadas para a sub-20.O Tricolor ainda tem pela frente duas partidas na primeira fase, antes de disputar o mata-mata. O São Paulo enfrenta o Real Brasília neste domingo (20), e o Bahia, na próxima quinta-feira (24), fechando a primeira fase.
- Estamos preparados e bem focados para conseguir esses seis pontos nos últimos jogos e subir na tabela. Foram boas semanas e espero que possamos aplicar o que trabalhamos - completou o treinador.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar
Imagem de destaque
Renovação da FCA: contrato deve obrigar estudo para contorno em MG

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados