Aproveitando Data FIFA, time feminino do São Paulo intensifica os trabalhos e treina em dois períodos

Crédito: Miguel Schincariol / saopaulofc.net

O elenco feminino do São Paulo aproveitou a pausa da Data FIFA para intensificar os trabalhos da semana, mirando a volta do Campeonato Brasileiro. O time treina em dois períodos e visa terminar a primeira fase da competição em uma colocação melhor.CONFIRA A TABELA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO FEMININO DE 2021!

Devido à Data Fifa, o Tricolor não joga desde o dia 6 de junho, quando empatou por 1 a 1 com o Palmeiras, no Canindé. Com 23 pontos conquistados em 13 partidas disparadas, o time ocupa, atualmente, a sétima colocação, tendo seus vitórias, cinco empates e duas derrotas em seu histórico, tendo, ainda, dois jogos pela frente na primeira fase.

Assim, a comissão técnica programou as semanas com treinos em dois períodos. Pela manhã, às jogadoras trabalham a parte físicos e, pela tarde, iniciam trabalhos táticos e técnicos com bola.

- Nós usamos esse período de Data FIFA, sem partidas oficiais, para recuperar as atletas que vinham de uma sequência bem pesada de jogos, cerca de cinco jogos em duas semanas, e também para trabalhar alguns encaixes para essas duas partidas que ainda temos no primeiro turno - comentou o treinador Lucas Piccinato.

Após a Data FIFA, Lucas Piccinato volta a contar com Duda, que foi convocada pela seleção principal, e também com Lauren, Clara, Cris e Giovaninha, que foram chamadas para a sub-20.O Tricolor ainda tem pela frente duas partidas na primeira fase, antes de disputar o mata-mata. O São Paulo enfrenta o Real Brasília neste domingo (20), e o Bahia, na próxima quinta-feira (24), fechando a primeira fase.