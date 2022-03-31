Aproveitamento do São Paulo em clássicos é o melhor em cinco anos

O retrospecto nesta temporada em clássicos pode ser um trunfo do São Paulo para confirmar o título do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, no próximo domingo (03), às 16h, no Allianz Parque. Isso porque o Tricolor tem o melhor aproveitamento em jogos contra rivais nos últimos cinco anos, segundo levantamento do 'Foostats'. Até aqui, a equipe comandada por Rogério Ceni soma 80% de aproveitamento contra os rivais em 2022.

Em 2017 e 2018, o São Paulo somou 33% de aproveitamento. Já 2019 foi de apenas 28%. Na temporada retrasada, em 2020, o Tricolor alcançou os 48%, enquanto em 2021, atingiu 54%, de acordo com o site especializado em estatísticas. Até aqui, foram disputados sete clássicos, com seis vitórias e apenas uma derrota. O Tricolor começou os clássicos do ano com uma vitória sobre o Santos, por 3 a 0, na Vila Belmiro. Depois, o time venceu o Corinthians por 1 a 0, no Morumbi e perdeu para o Palmeiras, pelo mesmo placar, também em casa.

A fase final do estadual também foi de clássicos. Na semifinal, o São Paulo derrotou o Corinthians por 1 a 0, no Morumbi e na ida da decisão, contra o Palmeiras, venceu por 3 a 1. Ou seja, ao todo, o Tricolor marcou oito gols e sofreu apenas dois.