Aproveitamento como mandante coloca Avaí no G-4 do Brasileirão

Na noite da última segunda-feira, o Avaí derrotou o Coritiba por 2 a 1 e confirmou o bom início de Campeonato Brasileiro.
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Com o placar positivo dentro da Ressacada, a equipe de Eduardo Barroca entrou no G-4 e aparece na 3ª posição, com 10 pontos.
Ressacada
O grande trunfo do Avaí neste início de Brasileirão é o seu estádio, onde está com 100% de aproveitamento nos três jogos disputados.
Além do Coritiba, o Leão conseguiu vencer o América-MG e Goiás. Confira abaixo os placares do Avaí na Ressacada:
Avaí 1 x 0 América-MG
Avaí 3 x 2 Goiás
Avaí 2 x 1 Coritiba