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futebol

Aproveitamento como mandante coloca Avaí no G-4 do Brasileirão

Leão está com 100% dentro da Ressacada e aparece entre os melhores do torneio nacional...

Publicado em 10 de Maio de 2022 às 15:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mai 2022 às 15:29
Na noite da última segunda-feira, o Avaí derrotou o Coritiba por 2 a 1 e confirmou o bom início de Campeonato Brasileiro.
- VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃO
Com o placar positivo dentro da Ressacada, a equipe de Eduardo Barroca entrou no G-4 e aparece na 3ª posição, com 10 pontos.
Ressacada
O grande trunfo do Avaí neste início de Brasileirão é o seu estádio, onde está com 100% de aproveitamento nos três jogos disputados.
Além do Coritiba, o Leão conseguiu vencer o América-MG e Goiás. Confira abaixo os placares do Avaí na Ressacada:
Avaí 1 x 0 América-MG
Avaí 3 x 2 Goiás
Avaí 2 x 1 Coritiba
Crédito: (Foto:FredericoTadeu/AvaíF.C.

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