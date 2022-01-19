Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Apresentado pelo CSA, Douglas espera grande temporada com o clube alagoano em 2022

Zagueiro elogiou a força do elenco do Azulão e se diz motivado para vestir a nova camisa...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 jan 2022 às 20:06

Publicado em 19 de Janeiro de 2022 às 20:06

Contratado pela diretoria do CSA para essa temporada após passagens pelo Ypiranga-RS, Atlético-GO e Juventude, o zagueiro Douglas está motivado para fazer um grande ano com a camisa do clube alagoano. Segundo o jogador, sua ideia é fazer uma temporada de alto nível com todos.- Estou muito feliz com essa oportunidade de defender as cores do CSA. Vou trabalhar muito para ajudar o grupo e para conquistar meus objetivos com todos. Estou focado e confiante em fazer um ano de alto nível, com boas atuações ao longo da temporada - disse.
Ainda de acordo com o defensor, o clube tem tudo para fazer um ótimo 2022.- Nosso elenco é muito forte e tem trabalhado para continuar evoluindo nestas próximas semanas. Estamos no caminho certo para isso. Tenho certeza que teremos um grande ano pela frente - afirmou.
Crédito: Foto:Divulgação/CSA

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza
Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados