Apresentado pelo CSA, Douglas espera grande temporada com o clube alagoano em 2022

Contratado pela diretoria do CSA para essa temporada após passagens pelo Ypiranga-RS, Atlético-GO e Juventude, o zagueiro Douglas está motivado para fazer um grande ano com a camisa do clube alagoano. Segundo o jogador, sua ideia é fazer uma temporada de alto nível com todos.- Estou muito feliz com essa oportunidade de defender as cores do CSA. Vou trabalhar muito para ajudar o grupo e para conquistar meus objetivos com todos. Estou focado e confiante em fazer um ano de alto nível, com boas atuações ao longo da temporada - disse.