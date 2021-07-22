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Apresentado pelo Botafogo, Enderson Moreira mostra pés no chão: 'Sei bem do tamanho do desafio'

O novo técnico do Botafogo também exaltou o Botafogo, falou sobre os problemas da equipe no sistema defensivo e salientou a necessidade de conquistar os resultados...
LanceNet

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Publicado em 

21 jul 2021 às 21:55

Publicado em 21 de Julho de 2021 às 21:55

Crédito: Divulgação/Botafogo
Na noite desta quarta-feira, o Botafogo apresentou o treinador Enderson Moreira. Ele chegou ao Alvinegro e já comandou o o treino de reapresentação, que aconteceu às 15h. Na coletiva de imprensa, ele agradeceu ao presidente Durcesio Mello e à direção pela oportunidade, lembrou que o pai lhe contava sobre "histórias maravilhosas" sobre o clube e que sabe do tamanho do desafio que terá pela frente.
> ATUAÇÕES: Gilvan recebe a pior nota do Botafogo contra o Goiás- Queria agradecer muito ao presidente e à direção do clube por essa oportunidade de trabalhar em um clube gigante, extremamente tradicional. Escutava muito meu pai contando as histórias maravilhosas, acompanhei histórias recentes de conquistas. É um clube que está buscando uma organização fora das quatro linhas, fundamental para ter saúde financeira futura. É importante que a gente possa contribuir dentro de campo.
- Sei bem do tamanho do desafio que tenho pela frente, já se passaram algumas rodadas, mas venho pra cá com muita confiança e que eu posso contribuir com os atletas e fazer com que o final desse campeonato seja diferente. Eu falo com o atleta que não importa como começa, e sim como termina. Que a gente não possa entregar apenas o retorno à Série A, mas retornar de uma forma mais consistente, com um pensamento diferente.
> Veja a tabela da Série B
Já sob o comando de Enderson Moreira, o Botafogo volta a campo no próximo sábado, às 16h30, no Batistão, contra o Confiança. Assim, Enderson projetou o confronto e destacou que, nesse momento pelo qual o Alvinegro passa, é necessário conquistar os resultados. O novo técnico ainda destacou que a competição está parelha e também explicou sua forma de trabalhar.
- Tenho uma forma de pensar um pouco diferente. Jogo sempre com a possibilidade do próximo jogo. Me aplico sempre pensando nos três pontos. Às vezes quando você coloca metas é importante em termos motivacionais, mas você pode frustrar. Eu trabalho o atleta na questão dos três pontos, isso vai nos dando confiança e uma possibilidade maior de continuar pontuando.
- Esse momento do Botafogo, acima de tudo, precisa conquistar resultados. A competição está parelha, mas o mais importante é como vai terminar. O que passou a gente infelizmente não pode modificar, o que está distante não podemos agir tanto. Temos que pensar no Confiança e trazer os três pontos contra uma equipe que sempre foi difícil de jogar contra.Veja mais declarações de Enderson:
CARREIRA
- Sempre vejo as minhas possibilidades de trabalho como oportunidade de desenvolver aquilo que eu amo fazer, que é trabalhar coom futebol. As pessoas consideram muito a parte de conquistas, mas se avaliar os campeonatos você tem várias conquistas. Quando você pega um time que está na zona de rebaixamento e evita que ele caia, também é uma conquista. Cada time tem seu campeonato. Tenho muito orgulho de todos os trabalhos que eu fiz.
PROBLEMAS NA ZAGA
- Pensar em futebol em termos setorizados é complicado. O problema não são os zagueiros. Como um todo, um time que sofre um número alto de gols precisa de um comprometimento. Muitas vezes a coisa sobra pra linha defensiva, mas às vezes foi um meia que deixou de fechar um espaço. O que define quem marca e quem ataca é simplesmente a posse de bola. Quanto temos a posse todo mundo tem que participar do jogo ofensivo, quando perdemos todos tem que participar do jogo defensivo.

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