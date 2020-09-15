Apresentado oficialmente, Pjanic diz estar no maior clube do mundo

Crédito: Divulgação/FC Barcelona

Miralem Pjanic foi oficialmente anunciado pelo Barcelona. Nesta terça-feira, o meio-campista recebeu a camisa de número 8 e falou em entrevista coletiva. Recém-chegado da Juventus, o bósnio revelou estar vivendo "um sonho".

- Eu gostaria de ter assinado mais cedo pelo Barça. Sonho com isso desde que era jovem e estou muito feliz por fazer parte deste clube extraordinário. Vim para o maior clube do mundo e darei tudo para que as pessoas se lembrem de mim. Ao entrar no vestiário, vi a história, os troféus... é uma grande oportunidade para mim. Existem grandes jogadores e espero ajudar com a minha experiência.Questionado sobre a derrota do Barcelona para o Bayern de Munique por 8 a 2, Pjanic revelou já ter tido quedas como essa.

- Vi o jogo, são jogos que acontecem raramente. Na minha carreira também houve quedas como essa. Todas foram contra o Barça. O coronavírus não deve ser desculpa. Os jogadores devem dar o seu melhor, mas o covid-19 nos fez competir de uma forma diferente. Foi uma derrota muito importante. Sabemos que as coisas não serão fáceis. Devemos ser fortes e criar um grupo saudável e constante, junto com o treinador para voltar a ter um bom futebol.

O meio-campista bósnio também falou sobre as especulações ao redor de Lionel Messi e de sua continuidade no Barcelona.