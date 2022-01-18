Apresentado no São Paulo, Jandrei diz que Rogério Ceni teve influência em sua escolha e quer bater faltas

O goleiro Jandrei foi apresentado no São Paulo nesta terça-feira (18), no CT da Barra Funda. Ele recebeu a camisa 93 do clube do Morumbi e falou sobre o trabalho com o ídolo e ex-goleiro Rogério Ceni, treinador da equipe são-paulina. Segundo ele, Ceni teve influência na sua escolha de jogar no São Paulo. O goleiro estava no Santos e assinou contrato com o Tricolor por duas temporadas.
- A questão de bater faltas, pênaltis, tenho vontade de aprimorar isso. Treino, mas nunca tive um acompanhamento grande, nunca foi o foco. Essa parte acabou ficando de lado, mas quero pegar dicas com o Rogério para que a gente consiga aprimorar meu jogo com os pés. Quero buscar meu melhor para buscar grandes conquistas com o São Paulo - finalizou.