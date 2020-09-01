Apresentado no CSA, Argel Fucks comenta reação negativa da torcida

Crédito: Augusto Oliveira/Ascom CSA

É bem verdade que os resultados recentes do CSA não são dos mais animadores para o torcedor. Contudo, foi depois da diretoria confirmar a volta do técnico Argel Fucks em substituição a Eduardo Baptista no comando técnico que os ânimos se tornaram tão exaltados a ponto de motivar um protesto em frente ao CT Nelson Feijó.

Além da cobrança direta a jogadores como reflexo, principalmente, da campanha até aqui ruim na Série B, os presentes no ato de protesto reclamaram da iniciativa em trazer novamente o treinador que, em 2019, deixou o comando do Azulão para dirigir uma equipe que concorria diretamente para escapar do rebaixamento, o Ceará.

Na oportunidade, quando apresentado no clube de Porangabuçu, Argel chegou a dizer que estava chegando em um clube "um degrau acima" do CSA, algo até hoje não muito bem digerido pelos fãs do Marujo e repetido durante os protestos.

A forma que o presidente Rafael Tenório encontrou para acalmar a situação veio com a possibilidade de se reunir com 20 pessoas que integravam o ato para uma reunião de portas fechadas para que fossem expressos diretamente a ele toda a insatisfação.

Ciente da responsabilidade

De maneira virtual, Argel Fucks foi apresentado e um dos questionamentos inevitáveis foi justamente a sua visão de todo o contexto de insatisfação do torcedor. Algo que ele não julga descabido, pelo contrário.

Apesar de pontuar o dinamismo do futebol e de como se deu as conversas no ano passado, ele entende que, se estivesse no mesmo contexto atualmente, tomaria uma decisão diferente. Ressaltando que a única forma de "trazer de novo o torcedor" é através de bons resultados.

- Hoje existe um contrato, ano passado não existia. Agora, se você me perguntar se eu tomaria a mesma decisão, a vida me mostrou que tomei uma decisão errada. E eu tenho a humildade de reconhecer isso. Não é demagogia, não é feio. Na vida, você está sempre aprendendo. Nós vamos trazer o torcedor de volta é ganhando, com resultados. Se conseguirmos um resultado bom na quarta, já começamos a trazer o torcedor. O objetivo hoje do CSA é voltar à Série A - disse.