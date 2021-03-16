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Apresentado no Botafogo, Felipe Ferreira lista qualidades: 'Habilidade, finalização e muita força'

Nono reforço do Alvinegro confirmado para a temporada 2021, meio-campista afirma que objetivo é recolocar o clube na Série A do Campeonato Brasileiro...

Publicado em 16 de Março de 2021 às 16:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 mar 2021 às 16:49
Crédito: Divulgação Site
Felipe Ferreira vestiu a camisa do Botafogo de forma oficial. O meio-campista foi apresentado pelo clube de General Severiano na tarde desta terça-feira, no Estádio Nilton Santos, e agradeceu à oportunidade de defender o Alvinegro, já se colocando à disposição de Marcelo Chamusca.
- É uma honra vestir essa camisa. A expectativa é estar pronto para o jogo do próximo domingo (contra o Vasco). Espero corresponder à expectativa e à confiança. Com o passar do tempo, com as vitórias vindo, vamos conseguir o objetivo. Tenho certeza que vamos comemorar o retorno à Série A - afirmou
O atleta chega para reforçar uma posição que foi uma dor de cabeça para o Botafogo na última temporada: o sistema ofensivo no terço final. O jogador mostra que suas qualidades podem agregar.- Sou um meia que atua próximo do gol, posso jogar como atacante pelos lados também. Sou um jogador canhoto, de habilidade, finalização e muita força. Acho que posso ajudar mais próximo do último terço - analisou.
O meio-campista garantiu que teve situações de clubes da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, mas optou pelo Botafogo pelo projeto apresentado e a esperança de dias melhores.
- Tive outras situações de Série A, mais de uma. Mas a proposta do Botafogo e o projeto agradaram, além da história linda que o Botafogo tem. É muito difícil dizer não para um clube desse tamanho. Quando o Botafogo veio, a gente já sabia que queria. Quero olhar para frente e lembrar que estive junto do Botafogo nesse momento, que nos reerguemos e voltamos a disputar títulos. Vou dar tudo para ajudar o Botafogo nos próximos anos - confessou.

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