Apresentado no Botafogo, Felipe Ferreira lista qualidades: 'Habilidade, finalização e muita força'

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Felipe Ferreira vestiu a camisa do Botafogo de forma oficial. O meio-campista foi apresentado pelo clube de General Severiano na tarde desta terça-feira, no Estádio Nilton Santos, e agradeceu à oportunidade de defender o Alvinegro, já se colocando à disposição de Marcelo Chamusca.

- É uma honra vestir essa camisa. A expectativa é estar pronto para o jogo do próximo domingo (contra o Vasco). Espero corresponder à expectativa e à confiança. Com o passar do tempo, com as vitórias vindo, vamos conseguir o objetivo. Tenho certeza que vamos comemorar o retorno à Série A - afirmou

O atleta chega para reforçar uma posição que foi uma dor de cabeça para o Botafogo na última temporada: o sistema ofensivo no terço final. O jogador mostra que suas qualidades podem agregar.- Sou um meia que atua próximo do gol, posso jogar como atacante pelos lados também. Sou um jogador canhoto, de habilidade, finalização e muita força. Acho que posso ajudar mais próximo do último terço - analisou.

O meio-campista garantiu que teve situações de clubes da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, mas optou pelo Botafogo pelo projeto apresentado e a esperança de dias melhores.