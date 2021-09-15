Apresentado, Júnior Tavares vê Série B em aberto

Crédito: Lateral chegou empolgado ao Timbu (Caio Dantas/Náutico

Após deixar o Sport em baixa, o lateral-esquerdo acertou a sua transferência ao Náutico e chegou ao novo clube repleto de expectativa de recuperar o seu futebol.

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Consciente que pode ser útil ao Timbu, o jogador acredita que pode ajudar a sua nova equipe a recuperar terreno na classificação e brigar pelo acesso.

‘O campeonato está em aberto ainda. A gente sabe da força que tem. É difícil jogar uma Série B e manter a regularidade em todas as partidas. São cinco pontos que hoje nos impedem de estar no G-4, mas temos um duelo muito importante no sábado, para embalar e ganhar confiança na luta pelo acesso’, declarou na coletiva de imprensa.

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