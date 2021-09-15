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futebol

Apresentado, Júnior Tavares vê Série B em aberto

Lateral-esquerdo chegou ao Timbu repleto de confiança e esperançoso de ajudar o clube na briga pelo acesso...

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 22:24

LanceNet

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Publicado em 

14 set 2021 às 22:24
Crédito: Lateral chegou empolgado ao Timbu (Caio Dantas/Náutico
Após deixar o Sport em baixa, o lateral-esquerdo acertou a sua transferência ao Náutico e chegou ao novo clube repleto de expectativa de recuperar o seu futebol.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Consciente que pode ser útil ao Timbu, o jogador acredita que pode ajudar a sua nova equipe a recuperar terreno na classificação e brigar pelo acesso.
‘O campeonato está em aberto ainda. A gente sabe da força que tem. É difícil jogar uma Série B e manter a regularidade em todas as partidas. São cinco pontos que hoje nos impedem de estar no G-4, mas temos um duelo muito importante no sábado, para embalar e ganhar confiança na luta pelo acesso’, declarou na coletiva de imprensa.
Calendário
A expectativa é que Júnior Tavares faça o seu primeiro jogo no sábado, quando o Náutico tem confronto direto na tabela diante do Botafogo, no Rio de Janeiro.

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