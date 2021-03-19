futebol

Apresentado ao Sport, Neilton fala sobre a amizade com Jair Ventura

Atacante foi bem sob o comando do técnico na temporada 2016, quando trabalharam juntos no Botafogo...

Publicado em 19 de Março de 2021 às 19:46

Crédito: Divulgação/Anderson Stevens
Rebaixado para a Série B com o Coritiba, o atacante Neilton ganhou a oportunidade de permanecer na elite do futebol nacional ao acertar com o Sport.
Nesta sexta-feira, o atleta foi apresentado em coletiva de imprensa e não escondeu a felicidade por reencontrar o técnico Jair Ventura, com quem trabalhou na temporada 2016 no Botafogo.
‘É uma honra muito grande. Em 2016 foi onde fiz uma excelente temporada, pude conquistar grandes coisas com ele. Estar com ele novamente é um prazer e uma felicidade muito grande. Temos os mesmos pensamentos, de conquistar coisas grandes. E assim como conquistamos lá, com certeza vamos trabalhar bastante para conquistar aqui também’.

Concorrência
Antes de fechar com o Sport, Neilton revelou que teve a procura de outros clubes e explicou o motivo para acertar com o Leão.
‘Tive algumas propostas para atuar nessa temporada e escolhi o Sport porque tenho um carinho muito grande pelo clube aqui no Nordeste. Também tive uma conversa com Jair e ele me falou muito bem do clube, da estrutura, da cidade. Perguntei para outros amigos Patric, Júnior Tavares. Todos me passaram uma boa referência. Acho que o que pesou foi isso, o Sport mesmo e o Jair Ventura’, afirmou.

