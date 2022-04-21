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futebol

Apresentado, Alan Patrick fica com a camisa 10 de D'Alessandro

Novo reforço herda o número do ídolo Colorado e promete honrar o presente...

Publicado em 21 de Abril de 2022 às 16:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 abr 2022 às 16:48
Alan Patrick está de volta ao Internacional e nesta quinta-feira concedeu a sua primeira entrevista coletiva pelo time do Rio Grande do Sul.
- VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃO
Na apresentação, recebeu a honra de ficar com o número 10, que até o último domingo foi de Andrés D’Alessandro.
‘Esta camisa tem uma história muito linda, vestida por um ídolo que admiro que tive o prazer de jogar junto. Para mim, é um prazer. O D’Ale tem uma história lindíssima e é um cara insubstituível. Eu, dentro das minhas características, buscarei apresentar meu futebol, com meu estilo para fazer o Inter mais forte e vencer. Estou muito motivado’, afirmou.
No Internacional, Alan Patrick vai reencontrar Taison, com quem tem amizade dos velhos tempos de Shaktar Donetsk.
‘Taison vinha jogando ali, mas vai depender do treinador. Joguei anos com o Taison e cabe jogar junto, mas como será cabe ao treinador. Espero contribuir para fortalecer o grupo junto aos companheiros’.
Crédito: RicardoDuarte/Internacional

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