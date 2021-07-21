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futebol

Apostas de Crespo dão certo e São Paulo ganha moral com classificação

Técnico argentino aposta em time veloz no ataque e mais leve no meio-campo, domina o Racing e ganha fôlego com vaga nas quartas de final da Taça Libertadores...

Publicado em 21 de Julho de 2021 às 10:00

LanceNet

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Publicado em 

21 jul 2021 às 10:00
Crédito: Staff Images / CONMEBOL
O torcedor do São Paulo que viu a escalação titular da equipe para enfrentar o Racing-ARG deve ter ficado com uma pulga atrás da orelha. Além da aposta no ataque com Marquinhos, revelação de 18 anos da base do clube, o meio-campo foi escalado sem o volante Luan, com Liziero ocupando a função. No entanto, conforme o jogo foi passando, as escolhas de Crespo na vitória por 3 a 1 sobre os argentinos pareceram ser as melhores opções. Jogando na base da velocidade, o ataque da equipe foi bastante móvel com a dupla Marquinhos e Rigoni. Tanto que os atacantes participaram de dois dos três gols da equipe em Avellaneda.
No meio, a saída de Luan não comprometeu a marcação, que continuou sendo forte com a presença de Liziero na cabeça da área e a boa mobilidade de Gabriel Sara, que se desdobrou marcando o adversário e também na armação do São Paulo.
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ATUAÇÕES: Marquinhos vive noite mágica na Libertadores e vira herói na classificação do São Paulo contra o RacingArmação que contou com o meia Benítez em noite inspirada. Apesar de ter atuando em somente 61 minutos, o argentino soube controlar o ritmo do jogo e deu um passe na medida para Marquinhos fazer o segundo gol do São Paulo na partida decisiva.
As alas tiveram atuações diferentes. Se pelo lado esquerdo, Welington foi bastante participativo e escolheu bem as jogadas, principalmente na parte ofensiva, o lado direito não teve a mesma atuação. Mesmo com a boa partida do São Paulo, Igor Vinícius não fez um bom jogo e foi peça praticamente anulada pela equipe do Racing-ARG.
Sendo assim, o São Paulo mostrou que apesar de estar com resultados ruins no Campeonato Brasileiro, ainda tem um time focado e pronto para alçar voos mais altos na temporada. Mais do que isso: Crespo mostrou que sabe o elenco que tem em mãos.

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