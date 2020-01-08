Aposta para o ano, boliviano é apresentado e se impressiona com torcida

Lecaros durante apresentacao no Estadio Nilton Santos Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Principal aposta do Botafogo para a temporada, Lecaros vestiu a camisa da Estrela Solitária pela primeira vez nesta quarta-feira, no Estádio Nilton Santos. Em entrevista coletiva, o peruano de 20 anos afirmou que pode agregar a equipe comandada por Alberto Valentim atuando pelos lados do campo.

"Minhas características são jogar tanto pelo lado direito quanto pela esquerdo. Minha qualidade é o um contra um, também joguei de lateral-esquerdo na temporada passada e isso me ajudou muito para desenvolver meu jogo. Prefiro jogar pela direita, que aí corto para o meio e consigo chutar com a perna esquerda, que é a minha favorita. A expectativa é ser campeão e dar meu melhor para ajudar a equipe", afirmou.

Um ex-jogador foi importante para a vinda de Lecaros. O atacante afirmou que seu pai, uma de suas inspirações para se tornar um jogador de futebol, falou sobre Didi, volante, treinador que classificou a seleção peruana para a Copa do Mundo de 1970 e ídolo do Botafogo. Além disto, a presença da torcida nas rodadas finais do último Campeonato Brasileiro também foram determinantes.

"Meu pai já comentou comigo sobre jogadores que passaram pelo Botafogo, sobre o Didi, que foi treinador da Seleção Peruana. Isso me fez vir para cá", declarou antes de complementar.