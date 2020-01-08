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Botafogo

Aposta para o ano, boliviano é apresentado e se impressiona com torcida

Atacante afirmou que presença do pai, responsável por dizer que ex-volante, com passagem de treinador pela seleção peruana, foi importante para a vinda ao Alvinegro

Publicado em 08 de Janeiro de 2020 às 17:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jan 2020 às 17:54
Lecaros durante apresentacao no Estadio Nilton Santos Crédito: Vitor Silva/Botafogo
Principal aposta do Botafogo para a temporada, Lecaros vestiu a camisa da Estrela Solitária pela primeira vez nesta quarta-feira, no Estádio Nilton Santos. Em entrevista coletiva, o peruano de 20 anos afirmou que pode agregar a equipe comandada por Alberto Valentim atuando pelos lados do campo.
"Minhas características são jogar tanto pelo lado direito quanto pela esquerdo. Minha qualidade é o um contra um, também joguei de lateral-esquerdo na temporada passada e isso me ajudou muito para desenvolver meu jogo. Prefiro jogar pela direita, que aí corto para o meio e consigo chutar com a perna esquerda, que é a minha favorita. A expectativa é ser campeão e dar meu melhor para ajudar a equipe", afirmou.
Um ex-jogador foi importante para a vinda de Lecaros. O atacante afirmou que seu pai, uma de suas inspirações para se tornar um jogador de futebol, falou sobre Didi, volante, treinador que classificou a seleção peruana para a Copa do Mundo de 1970 e ídolo do Botafogo. Além disto, a presença da torcida nas rodadas finais do último Campeonato Brasileiro também foram determinantes.
"Meu pai já comentou comigo sobre jogadores que passaram pelo Botafogo, sobre o Didi, que foi treinador da Seleção Peruana. Isso me fez vir para cá", declarou antes de complementar.
"Meu pai infelizmente não pôde jogar futebol profissionalmente, ele era um ótimo jogador. Mas ele me falou que o Botafogo é uma grande equipe. Que é um time que sempre leva jogadores para a Seleção Brasileira e isso me motivou para vir para cá. Isso me motivou para assinar. A torcida também me fez sentir seguro de vestir essa camisa", completou.

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