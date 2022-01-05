Aposta de Rogério Ceni para o ataque, Juan tem contrato com o São Paulo somente até junho deste ano

O garoto Juan, de 19 anos, é a nova promessa do São Paulo para a temporada 2022. O atacante, que não foi inscrito para a Copa São Paulo, já iniciará a pré-temporada com os profissionais comandados por Rogério Ceni. No entanto, a diretoria do Tricolor está atenta ao contrato da joia. Isso porque Juan tem contrato somente até junho deste ano, ou seja já pode assinar um pré-contrato com outra equipe e deixar o São Paulo de graça. As negociações seguem em andamento e há otimismo de ambas as partes para a renovação do acordo.
Apesar da idade para disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior em janeiro, Juan não estará à disposição de Alex, técnico da base. Pela equipe sub-20, Juan disputou 19 partidas, marcando dez gols e com seis assistências.O jogador de 19 anos teve sua primeira oportunidade no elenco profissional nesta temporada com Hernán Crespo, no empate por 1 a 1 contra o Juventude. Depois, já sob o comando de Rogério Ceni, atuou nas partidas contra Sport, Grêmio, Juventude e América-MG.
Sendo assim, ele agradou a comissão técnica e deve ser opção de Rogério Ceni para a próxima temporada, se juntando a Calleri, Luciano, Eder, Marquinhos e Rigoni como opções de ataque.