Aposta de Rogério Ceni para o ataque, Juan tem contrato com o São Paulo somente até junho deste ano

O garoto Juan, de 19 anos, é a nova promessa do São Paulo para a temporada 2022. O atacante, que não foi inscrito para a Copa São Paulo, já iniciará a pré-temporada com os profissionais comandados por Rogério Ceni. No entanto, a diretoria do Tricolor está atenta ao contrato da joia. Isso porque Juan tem contrato somente até junho deste ano, ou seja já pode assinar um pré-contrato com outra equipe e deixar o São Paulo de graça. As negociações seguem em andamento e há otimismo de ambas as partes para a renovação do acordo.