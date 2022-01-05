Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Aposta de Rogério Ceni para o ataque, Juan tem contrato com o São Paulo somente até junho deste ano
futebol

Aposta de Rogério Ceni para o ataque, Juan tem contrato com o São Paulo somente até junho deste ano

Garoto de 19 anos é o único da equipe sub-20 que estará no time profissional. Com idade para disputar a Copinha, atacante já fará pré-temporada no time de cima
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 jan 2022 às 11:50

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 11:50

O garoto Juan, de 19 anos, é a nova promessa do São Paulo para a temporada 2022. O atacante, que não foi inscrito para a Copa São Paulo, já iniciará a pré-temporada com os profissionais comandados por Rogério Ceni. No entanto, a diretoria do Tricolor está atenta ao contrato da joia. Isso porque Juan tem contrato somente até junho deste ano, ou seja já pode assinar um pré-contrato com outra equipe e deixar o São Paulo de graça. As negociações seguem em andamento e há otimismo de ambas as partes para a renovação do acordo.
Apesar da idade para disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior em janeiro, Juan não estará à disposição de Alex, técnico da base. Pela equipe sub-20, Juan disputou 19 partidas, marcando dez gols e com seis assistências.O jogador de 19 anos teve sua primeira oportunidade no elenco profissional nesta temporada com Hernán Crespo, no empate por 1 a 1 contra o Juventude. Depois, já sob o comando de Rogério Ceni, atuou nas partidas contra Sport, Grêmio, Juventude e América-MG.
Sendo assim, ele agradou a comissão técnica e deve ser opção de Rogério Ceni para a próxima temporada, se juntando a Calleri, Luciano, Eder, Marquinhos e Rigoni como opções de ataque.
Crédito: JuantemcontratocomoSãoPaulosomenteatéofinaldejunhodesteano(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 13/04/2026
Editais e Avisos - 13/04/2026
Imagem de destaque
Pedro dá show, Flamengo vence o Fluminense e vira vice-líder do Brasileirão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados