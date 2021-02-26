Aposentou! Fernando Prass é homenageado por elenco e diretoria do Ceará

Crédito: Divulgação/Felipe Santos

Chegou ao fim a carreira de Fernando Prass. Aos 43 anos, o arqueiro resolveu pendurar as luvas e teve uma noite de quinta-feira repleta de homenagens dos companheiros e diretoria do Ceará.

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Antes de a bola rolar, Prass recebeu um quadro do presidente do Vozão, Robinson de Castro, em alusão ao título da Copa do Nordeste, onde o goleiro atuou como titular.

Após o apito final, os jogadores se reuniram no gramado, aplaudiram o companheiro e depois jogaram Fernando Prass para o alto.

No Vozão, Prass manteve a sua sina de ser campeão e faturou a Copa do Nordeste. No Brasileirão, perdeu a posição para Richard, mas não mudou a sua postura e continuou forte nos bastidores auxiliando seus companheiros.

Emocionado, o camisa 1 revelou que o plano de encerrar a carreira foi iniciado em 2019, quando deixou o Palmeiras.

‘Já era uma ideia minha desde o final de 2019, jogar mais um ano, o ano de 2020. Esse ano se prolongou um pouco mais e surgiu a oportunidade no Ceará. Já era plano encerrar depois desse ano. Ainda não parei para pensar no que vou fazer, tenho que terminar meus estudos, vou para casa curtir a família e depois penso de novo’. finalizou.

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