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futebol

Aposentou! Fernando Prass é homenageado por elenco e diretoria do Ceará

Antes e depois do confronto diante do Botafogo, o camisa 1 recebeu diversos gestos de carinho...
LanceNet

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Publicado em 

26 fev 2021 às 09:40

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 09:40

Crédito: Divulgação/Felipe Santos
Chegou ao fim a carreira de Fernando Prass. Aos 43 anos, o arqueiro resolveu pendurar as luvas e teve uma noite de quinta-feira repleta de homenagens dos companheiros e diretoria do Ceará.
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Antes de a bola rolar, Prass recebeu um quadro do presidente do Vozão, Robinson de Castro, em alusão ao título da Copa do Nordeste, onde o goleiro atuou como titular.
Após o apito final, os jogadores se reuniram no gramado, aplaudiram o companheiro e depois jogaram Fernando Prass para o alto.
No Vozão, Prass manteve a sua sina de ser campeão e faturou a Copa do Nordeste. No Brasileirão, perdeu a posição para Richard, mas não mudou a sua postura e continuou forte nos bastidores auxiliando seus companheiros.
Emocionado, o camisa 1 revelou que o plano de encerrar a carreira foi iniciado em 2019, quando deixou o Palmeiras.
‘Já era uma ideia minha desde o final de 2019, jogar mais um ano, o ano de 2020. Esse ano se prolongou um pouco mais e surgiu a oportunidade no Ceará. Já era plano encerrar depois desse ano. Ainda não parei para pensar no que vou fazer, tenho que terminar meus estudos, vou para casa curtir a família e depois penso de novo’. finalizou.
Palmeiras
Identificado com o clube paulista, Fernando Prass recebeu inúmeras homenagens do Verdão e sua torcida nas redes sociais. Entre 2013 a 2019, ele faturou a Copa do Brasil 2015 e o bicampeonato do Brasileirão 2016/2018.

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