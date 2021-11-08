Aposentado? Os planos do São Paulo para a despedida de Luis Fabiano

Crédito: Reprodução / saopaulofc.net

Nesta segunda-feira (08), o atacante Luis Fabiano completa 41 anos. Sem entrar em campo desde 2017, quando deixou o Vasco, o Fabuloso, ídolo do São Paulo, pode ter um jogo de despedida no Tricolor. Durante entrevista com o jornalista Jorge Nicola, em março desse ano, o presidente do São Paulo, Julio Casares, afirmou que Luis Fabiano retornará ao Tricolor, mas não para ser atleta do time, mas sim para sua despedida oficial

- Gosto muito do Luis. Quem não gosta, né, do Luis Fabiano? Eu disse que ele merece, e vai merecer, uma grande despedida do São Paulo. Jogar profissionalmente é outra coisa. Claro que ele tem a vontade dele, ele acha que tem condição, isso é normal. O Luis merece um estádio cheio, uma grande despedida com uma camisa promocional, uma grande festa - afirmou o mandatário do Tricolor.

> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aquiO próprio Luis Fabiano falou sobre o tema em uma participação no Mesa Redonda Futebol Debate da TV Gazeta, em setembro do ano passado.

- Hoje o que tem de certo é que o Júlio Casares me procurou e propôs um jogo de despedida e a gente acertou isso caso ele ganhe. Foi a primeira pessoa no São Paulo que me procurou nesse sentido, nada mais justo que apoiar ele. Também tenho um respeito pelo Natel. Mas eu e o Casares combinamos que ano que vem, dependendo das datas e da situação, caso ele ganhe, esse jogo vai acontecer - disse o Fabuloso.