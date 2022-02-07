Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Aposentado após arritmia cardíaca, Agüero revela que está com chip no coração: 'Virei o Homem de Ferro'
Aposentado após arritmia cardíaca, Agüero revela que está com chip no coração: 'Virei o Homem de Ferro'

Ex-jogador argentino afirma em transmissão na 'Twitch' que sentiu medo quando ficou internado, mas diz que caso sinta algo novamente os médicos sabem instantaneamente...

Publicado em 07 de Fevereiro de 2022 às 17:55

LanceNet

Após se aposentar dos gramados em dezembro do ano passado, o ex-jogador Sergio Agüero falou sobre a arritmia cardíaca que sofreu em outubro, quando atuava pelo Barcelona, e declarou o que sentiu quando ficou internado. Segundo o argentino, o momento mais tenso foi quando precisou ficar sozinho numa sala com monitores.- Nos primeiros 15 dias eu tive um momento horrível. Quando aconteceu, pensei que não era nada e que ia ficar bem, mas quando cheguei no hospital e me deixaram sozinho em uma salinha, com muitos monitores ao meu redor, percebi que era sério. Depois de dois dias internado, comecei a ficar nervoso - disse Agüero em transmissão na "Twitch".
Agüero revelou ainda que precisou implementar um chip no coração por conta do problema cardíaco. Com o bom humor que lhe é característico, o agora ex-jogador brincou e disse parece o super-herói Homem de Ferro.
- Tenho um chip aqui (apontou para o peito). À noite, deito e emito luzes. Pareço o Homem de Ferro. Tenho um chip, é coisa de louco. Se o coração começa a acelerar, liga imediatamente ao médico - revelou o argentino.
Agüero mostrou em live onde teve o chip implementado no coração (Foto: Reprodução/Twitch)

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados