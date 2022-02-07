Aposentado após arritmia cardíaca, Agüero revela que está com chip no coração: 'Virei o Homem de Ferro'

Após se aposentar dos gramados em dezembro do ano passado, o ex-jogador Sergio Agüero falou sobre a arritmia cardíaca que sofreu em outubro, quando atuava pelo Barcelona, e declarou o que sentiu quando ficou internado. Segundo o argentino, o momento mais tenso foi quando precisou ficar sozinho numa sala com monitores.- Nos primeiros 15 dias eu tive um momento horrível. Quando aconteceu, pensei que não era nada e que ia ficar bem, mas quando cheguei no hospital e me deixaram sozinho em uma salinha, com muitos monitores ao meu redor, percebi que era sério. Depois de dois dias internado, comecei a ficar nervoso - disse Agüero em transmissão na "Twitch".
Agüero revelou ainda que precisou implementar um chip no coração por conta do problema cardíaco. Com o bom humor que lhe é característico, o agora ex-jogador brincou e disse parece o super-herói Homem de Ferro.
- Tenho um chip aqui (apontou para o peito). À noite, deito e emito luzes. Pareço o Homem de Ferro. Tenho um chip, é coisa de louco. Se o coração começa a acelerar, liga imediatamente ao médico - revelou o argentino.