Após zagueiro do West Ham ser punido por agressões contra gatos, companheiro questiona: 'O que ele fez é pior do que racismo?'

Michail Antonio, atacante do West Ham, conversou com jornalistas após o treino desta quinta-feira ao ser perguntado sobre a situação de Zouma, zagueiro dos Hammers que está sofrendo punições do clube e patrocinadores após ter agredido seus gatos. O jamaicano não saiu em defesa do companheiro, mas propôs um debate sobre racismo.- Eu tenho uma pergunta. Você acha que o que ele fez é pior do que racismo? Eu não estou tolerando o que ele fez. Eu não concordo com nada do que ele fez. Mas há pessoas que foram condenadas por racismo no tribunal e depois voltaram a jogar futebol. Foram punidos, suspensos por oito jogos ou coisas do tipo. Mas as pessoas pedem pela demissão e que ele perca seu meio de subsistência. Tenho uma pergunta para todos: o que ele fez é pior do que racismo?