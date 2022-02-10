Após zagueiro do West Ham ser punido por agressões contra gatos, companheiro questiona: 'O que ele fez é pior do que racismo?'

Michail Antonio, atacante do West Ham, conversou com jornalistas após o treino desta quinta-feira ao ser perguntado sobre a situação de Zouma, zagueiro dos Hammers que está sofrendo punições do clube e patrocinadores após ter agredido seus gatos. O jamaicano não saiu em defesa do companheiro, mas propôs um debate sobre racismo.- Eu tenho uma pergunta. Você acha que o que ele fez é pior do que racismo? Eu não estou tolerando o que ele fez. Eu não concordo com nada do que ele fez. Mas há pessoas que foram condenadas por racismo no tribunal e depois voltaram a jogar futebol. Foram punidos, suspensos por oito jogos ou coisas do tipo. Mas as pessoas pedem pela demissão e que ele perca seu meio de subsistência. Tenho uma pergunta para todos: o que ele fez é pior do que racismo?
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Antonio não deixou claro a qual condenação por racismo nos tribunais ingleses ele se referia. Em 2012, John Terry, ex-zagueiro do Chelsea, foi absolvido na Corte após ser acusado por Anton Ferdinand, irmão de Rio Ferdinand, por descrevê-lo como "negro" e usar palavras de cunho extremamente sexual. O defensor foi banido por quatro jogos de competições organizadas pela Associação de Futebol e multado.
O atacante Luis Suárez, na época em que atuava no Liverpool, também já foi acusado de racismo pelo lateral-esquerdo Patrice Evra, ex-atleta do Manchester United. O centroavante uruguaio foi banido por oito partidas e sofreu uma multa após uma comissão independente declará-lo culpado. No entanto, o caso não foi para o tribunal.
Na última terça-feira, Kurt Zouma teve o caso de agressões contra seus próprios gatos de estimação exposto na internet. O zagueiro sofreu uma multa do West Ham, que será revertida para caridades que defender animais, além de ter perdido patrocínio da Adidas e outras empresas.