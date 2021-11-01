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futebol

Após voltar de lesão, Alexandre Pato quase marca golaço de falta na MLS

Brasileiro de 32 anos fez sua terceira partida após retornar de lesão que sofreu em sua estreia no Orlando City, mas parou no travessão em empate de sua equipe com o Nashville...
LanceNet

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Publicado em 

01 nov 2021 às 14:26

Publicado em 01 de Novembro de 2021 às 14:26

Crédito: Divulgação / Orlando City
Anunciado como reforço do Orlando City em fevereiro, o atacante Alexandre Pato está voltando aos gramados após sofrer uma lesão em sua estreia na equipe estadunidense. Com um problema no joelho, o brasileiro ficou seis meses sem entrar em campo, até jogar contra o Montréal, no último dia 21.No último domingo, o camisa 7 entrou no fim da partida contra o Nashville e quase deixou sua marca em cobrança de falta. O ex-São Paulo acertou o travessão, viu o companheiro Andrés Perea balançar as redes no rebote, mas o juiz anulou o que seria o gol da vitória. A partida terminou empatada em 1 a 1. - Foi um grande chute, bateu na trave e depois nas costas do goleiro. Fizemos o gol no rebote, mas não sei o que aconteceu e o árbitro anulou. Faz parte do futebol, agora temos de focar no próximo jogo - disse Alexandre Pato após a partida.
+ Veja a tabela e os jogos da Major League Soccer, a MLS
Ao todo, o brasileiro tem apenas quatro jogos desde que chegou ao clube e vai pegando ritmo de jogo aos poucos após a lesão.
- Estou muito feliz pela minha volta nestes últimos jogos, depois do tempo parado. Consegui atuar bons minutos e agora é pegar ritmo de jogo. Me sinto bem, pronto, como se estivesse jogando meu primeiro jogo. Estou muito bem fisicamente, forte e não vejo a hora de atuar cada vez mais - finalizou.
+ Nuno Espírito Santo caiu no Tottenham. Veja a situação de outros técnicos de grandes clubes da Europa
Aos 32 anos, Alexandre Pato tem contrato com o Orlando City até o fim do ano, mas com opção de renovação por mais uma temporada com a equipe da Major League Soccer.

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