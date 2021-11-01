Após voltar de lesão, Alexandre Pato quase marca golaço de falta na MLS

Crédito: Divulgação / Orlando City

Anunciado como reforço do Orlando City em fevereiro, o atacante Alexandre Pato está voltando aos gramados após sofrer uma lesão em sua estreia na equipe estadunidense. Com um problema no joelho, o brasileiro ficou seis meses sem entrar em campo, até jogar contra o Montréal, no último dia 21.No último domingo, o camisa 7 entrou no fim da partida contra o Nashville e quase deixou sua marca em cobrança de falta. O ex-São Paulo acertou o travessão, viu o companheiro Andrés Perea balançar as redes no rebote, mas o juiz anulou o que seria o gol da vitória. A partida terminou empatada em 1 a 1. - Foi um grande chute, bateu na trave e depois nas costas do goleiro. Fizemos o gol no rebote, mas não sei o que aconteceu e o árbitro anulou. Faz parte do futebol, agora temos de focar no próximo jogo - disse Alexandre Pato após a partida.

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Ao todo, o brasileiro tem apenas quatro jogos desde que chegou ao clube e vai pegando ritmo de jogo aos poucos após a lesão.

- Estou muito feliz pela minha volta nestes últimos jogos, depois do tempo parado. Consegui atuar bons minutos e agora é pegar ritmo de jogo. Me sinto bem, pronto, como se estivesse jogando meu primeiro jogo. Estou muito bem fisicamente, forte e não vejo a hora de atuar cada vez mais - finalizou.

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