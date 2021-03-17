Após voltar de empréstimo, Shaylon treina com o elenco do São Paulo

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O São Paulo contou com um retorno no treinamento desta quarta-feira no CT da Barra Funda. Shaylon, que estava emprestado ao Goiás, se reapresentou e treinou junto com o elenco. Ele será observado por Crespo que decidirá se utiliza o jogador ou um possível novo empréstimo.

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Durante sua passagem pelo Esmeraldino, o jogador de 23 anos atuou em 26 partidas, marcando um gol, no empate diante do Vasco, por 1 a 1 pelo Campeonato Brasileiro. Ele alternava entre titular e reserva da equipe.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021! Shaylon passou a integrar o elenco principal do São Paulo em 2017, sob comando de Rogério Ceni. Foram 39 jogos e quatro gols em duas temporadas.

Sem espaço no São Paulo, Shaylon foi emprestado nos últimos anos para Goiás e Bahia. O jogador fez parte da sua formação de base na própria Chape.