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futebol

Após voltar de empréstimo, Hudson se reapresenta ao São Paulo

Volante treinou com o elenco na tarde desta terça-feira e será avaliado pela comissão técnica de Hernán Crespo. Com contrato até o fim deste ano, jogador tem futuro indefinido...

Publicado em 02 de Março de 2021 às 18:59

LanceNet

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Publicado em 

02 mar 2021 às 18:59
Crédito: Maurício Rummens/Fotoarena
O volante Hudson voltou ao São Paulo nesta terça-feira após um período de empréstimo ao Fluminense. O jogador participou do treinamento junto com o restante do elenco e será avaliado pelo técnico Hernán Crespo para saber se será aproveitado.
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O retorno ao Fluminense não está descartado, mas não é prioridade no momento. O clube carioca já acertou a contratação de Wellington, ex-Athletico vai ser anunciado nos próximos dias, além de ter a ascensão do garoto Martinelli. O salário, considerado alto pela diretoria do Flu, também é empecilho para a sua volta.
TABELAVeja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui A necessidade de mais um volante de marcação pesa a favor de sua permanência no Tricolor. Atualmente, só Luan tem a função mais defensiva no meio-campo da equipe de Crespo. Com 33 anos, Hudson tem contrato até dezembro com o São Paulo. Ele chegou ao São Paulo em 2014. Em 2017, ele foi emprestado ao Cruzeiro e retornou no ano seguinte, onde foi importante na equipe de Diego Aguirre.

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