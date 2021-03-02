Após voltar de empréstimo, Hudson se reapresenta ao São Paulo

Crédito: Maurício Rummens/Fotoarena

O volante Hudson voltou ao São Paulo nesta terça-feira após um período de empréstimo ao Fluminense. O jogador participou do treinamento junto com o restante do elenco e será avaliado pelo técnico Hernán Crespo para saber se será aproveitado.

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O retorno ao Fluminense não está descartado, mas não é prioridade no momento. O clube carioca já acertou a contratação de Wellington, ex-Athletico vai ser anunciado nos próximos dias, além de ter a ascensão do garoto Martinelli. O salário, considerado alto pela diretoria do Flu, também é empecilho para a sua volta.