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futebol

Após vitória sofrida do Benfica, Jorge Jesus cobra contratação de zagueiro

Triunfo sobre o Farense por 3 a 2 voltou a expor problemas defensivos da equipe comandada pelo ex-treinador do Flamengo, que se manteve na ponta do Português...
LanceNet

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Publicado em 

04 out 2020 às 18:01

Publicado em 04 de Outubro de 2020 às 18:01

Crédito: Reprodução/Dugout
A janela de transferências em Portugal será fechada nesta segunda-feira, e o técnico do Benfica, Jorge Jesus, reforçou que espera a contratação de mais um zagueiro após a vitória sobre o Farense por 3 a 2, neste domingo, pela terceira rodada do Campeonato Português.
- Este jogo deu também a indicação do porquê de querer mais um zagueiro. Espero que consigamos trazer um zagueiro até fechar o mercado. Quero alguém que venha fazer a diferença. Ter mais um, isso não preciso. Fico com os que temos – disse o ex-treinador do Flamengo.
Jesus desculpou o argentino Otamendi pelo erro individual que custou o segundo gol do Farense, mas atribuiu o lance infeliz ao cansaço.
- O segundo golo do Farense já é um claro sinal de cansaço do jogador. Com todo o respeito que o Farense nos merece, não podemos sofrer dois gols em casa com um adversário como este. Não fomos uma equipe disciplinada. Entramos ansiosos para o jogo. Tenho que dar a eles qualidade técnico e táctica, mas também qualidade do que é jogar num clube com pressão, num clube em que se tem de ganhar sempre - disse o técnico.

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