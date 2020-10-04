Após vitória sofrida do Benfica, Jorge Jesus cobra contratação de zagueiro

Crédito: Reprodução/Dugout

A janela de transferências em Portugal será fechada nesta segunda-feira, e o técnico do Benfica, Jorge Jesus, reforçou que espera a contratação de mais um zagueiro após a vitória sobre o Farense por 3 a 2, neste domingo, pela terceira rodada do Campeonato Português.

- Este jogo deu também a indicação do porquê de querer mais um zagueiro. Espero que consigamos trazer um zagueiro até fechar o mercado. Quero alguém que venha fazer a diferença. Ter mais um, isso não preciso. Fico com os que temos – disse o ex-treinador do Flamengo.

Jesus desculpou o argentino Otamendi pelo erro individual que custou o segundo gol do Farense, mas atribuiu o lance infeliz ao cansaço.