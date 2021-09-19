Após vitória sobre o Náutico, Marcelo, do Real Madrid, interage com o Botafogo em rede social

Quando o lateral-esquerdo fez aniversário, inclusive, o Botafogo lhe parabenizou e escreveu que Marcelo é um "torcedor de arquibancada e vindo de família alvinegra".
Publicado em 19 de Setembro de 2021 às 13:34
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