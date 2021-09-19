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Após vitória sobre o Náutico, Marcelo, do Real Madrid, interage com o Botafogo em rede social

Lateral-esquerdo do Real Madrid torce para o Alvinegro Carioca; interação nas redes sociais animou os torcedores...

Publicado em 19 de Setembro de 2021 às 13:34

LanceNet

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Publicado em 

19 set 2021 às 13:34
Crédito: AFP
Quando o lateral-esquerdo fez aniversário, inclusive, o Botafogo lhe parabenizou e escreveu que Marcelo é um "torcedor de arquibancada e vindo de família alvinegra".

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