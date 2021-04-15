Após vitória sobre o Corinthians, Felipe Marques comenta maratona de jogos da Ferroviária

Após a vitória da Ferroviária por 2 a 1 diante do Corinthians, o atacante Felipe Marques exalta o ganho de confiança da equipe para a sequência do Campeonato Paulista. O jogador de 31 anos, que está emprestado a Locomotiva pelo Cuiabá, ressalta a importância do triunfo da terça-feira (13).– Foi uma vitória muito importante para nós. O Corinthians ainda não tinha perdido na competição e conseguimos tirar essa invencibilidade deles. Isso só mostra a força do nosso grupo. A gente já vem fazendo um bom começo de temporada e ganhar da forma que ganhamos dá uma confiança ainda maior – disse o atacante Felipe Marques.