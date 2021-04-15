Após vitória sobre o Corinthians, Felipe Marques comenta maratona de jogos da Ferroviária

Após a vitória da Ferroviária por 2 a 1 diante do Corinthians, o atacante Felipe Marques exalta o ganho de confiança da equipe para a sequência do Campeonato Paulista. O jogador de 31 anos, que está emprestado a Locomotiva pelo Cuiabá, ressalta a importância do triunfo da terça-feira (13).– Foi uma vitória muito importante para nós. O Corinthians ainda não tinha perdido na competição e conseguimos tirar essa invencibilidade deles. Isso só mostra a força do nosso grupo. A gente já vem fazendo um bom começo de temporada e ganhar da forma que ganhamos dá uma confiança ainda maior – disse o atacante Felipe Marques.
Felipe Marques fala sobre a maratona de jogos que os clubes paulistas irão enfrentar nos próximos dias. O atacante afirma que a equipe grená está bem preparada e espera manter o bom desempenho em campo.– A gente já vinha se preparando antes pensando nessa maratona de jogos que iríamos enfrentar quando o campeonato retornasse. Estamos bem preparados e focados para aguentar essa sequência. Temos que pensar jogo a jogo e tentar manter esse ritmo – concluiu.
A Ferroviária volta a campo neste sábado (17), diante do Novorizontino, às 22h15 (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Com dez pontos ganhos, a Locomotiva está na segunda colocação do Grupo B.