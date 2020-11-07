Após vitória sobre o Betis, Barcelona confirma lesão grave de Ansu Fati

Após a vitória sobre o Betis, o torcedor catalão recebeu uma péssima notícia. O Barcelona informou que Ansu Fati sofreu uma ruptura do menisco do joelho esquerdo. O clube não estipulou uma data para o espanhol voltar.A estimativa é de que Ansu Fati leve cerca de três a quatro meses fora de combate. Assim, o espanhol só poderia voltar a jogar em 2021. Ele deixou o campo no intervalo para a entrada de Lionel Messi.