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Após vitória sobre o Betis, Barcelona confirma lesão grave de Ansu Fati

Atacante espanhol sofreu uma ruptura do menisco do joelho esquerdo. Os catalães não determinaram tempo de recuperação e detalharão o tratamento nos próximos dias...
LanceNet

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Publicado em 

07 nov 2020 às 16:41

Publicado em 07 de Novembro de 2020 às 16:41

Crédito: LLUIS GENE / AFP
Após a vitória sobre o Betis, o torcedor catalão recebeu uma péssima notícia. O Barcelona informou que Ansu Fati sofreu uma ruptura do menisco do joelho esquerdo. O clube não estipulou uma data para o espanhol voltar.A estimativa é de que Ansu Fati leve cerca de três a quatro meses fora de combate. Assim, o espanhol só poderia voltar a jogar em 2021. Ele deixou o campo no intervalo para a entrada de Lionel Messi.
Fati vinha se destacando com a camisa do Barcelona. Em setembro, o atacante foi eleito o melhor jogador do Campeonato Espanhol. Na atual temporada, o espanhol soma 10 jogos, cinco gols e duas assistências pelo Barça.

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