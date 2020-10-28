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Após vitória sobre a Juventus, Koeman fala sobre renúncia de Bartomeu: 'Espero que não nos afete'

Técnico do Barcelona acredita que jogadores saberão separar as coisas e elogia postura diante da Juventus mesmo em meio à crise política que vive o clube...

Publicado em 28 de Outubro de 2020 às 19:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 out 2020 às 19:35
Crédito: AFP
O técnico do Barcelona, Ronald Koeman, preferiu deixar de lado o assunto que mexe com os bastidores do clube: a renúncia do agora ex-presidente Josep Maria Bartomeu. Após a vitória dos catalães sobre a Juventus, pela Liga dos Campeões, o holandês foi perguntado sobre o tema.
- Temos de pensar apenas no aspecto esportivo. Espero que não nos afete. E não acho que isso me afete. Trabalho para o Barcelona e meu trabalho é melhorar a equipe. A equipe mostrou que a saída de Bartomeu não os afetou em nada com o jogo que jogaram hoje - disse Ronald Koeman.
Sobre a atuação do Barcelona diante da Velha Senhora, Koeman elogiou sua equipe, mas disse que os jogadores não podem perder chances como aconteceu, especialmente no segundo tempo.
- Fizemos um grande jogo contra uma equipe forte na Europa. Jogamos nosso futebol, embora devêssemos ter matado o jogo mais cedo. Estamos muito felizes com o jogo e com o resultado.

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