Após vitória, São Paulo se reapresenta de olho no Botafogo

Crédito: Twitter/São Paulo

O São Paulo voltou aos treinamentos nesta segunda-feira, após derrotar o Sport por 1 a 0, no último domingo, no Morumbi, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Fernando Diniz treinou visando o duelo contra o Botafogo, na quarta-feira, às 21h30, em casa.

VEJA A SITUAÇÃO DO SÃO PAULO NA TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO Os titulares realizaram atividade física na academia, enquanto os reservas e jogadores que entraram no decorrer da partida contra o Sport trabalharam em campo. Igor Vinícius, Vitor Bueno, Pablo e Tchê Tchê foram alguns dos jogadores que trabalharam com bola.