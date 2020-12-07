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futebol

Após vitória, São Paulo se reapresenta de olho no Botafogo

Elenco treinou nesta segunda-feira no CT da Barra Funda. Apenas reservas e jogadores que entraram no decorrer da partida contra o Sport trabalharam em campo...
LanceNet

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Publicado em 

07 dez 2020 às 14:49

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 14:49

Crédito: Twitter/São Paulo
O São Paulo voltou aos treinamentos nesta segunda-feira, após derrotar o Sport por 1 a 0, no último domingo, no Morumbi, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Fernando Diniz treinou visando o duelo contra o Botafogo, na quarta-feira, às 21h30, em casa.
VEJA A SITUAÇÃO DO SÃO PAULO NA TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO Os titulares realizaram atividade física na academia, enquanto os reservas e jogadores que entraram no decorrer da partida contra o Sport trabalharam em campo. Igor Vinícius, Vitor Bueno, Pablo e Tchê Tchê foram alguns dos jogadores que trabalharam com bola.
O Tricolor é o líder isolado do Brasileirão, com 47 pontos após 23 rodadas e pode abrir sete de vantagem para o Atlético-MG, segundo colocado, caso vença o Alvinegro carioca, em duelo atrasado do primeiro turno. Para isso, Diniz não poderá contar com Daniel Alves, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

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