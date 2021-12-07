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Após vitória, São Paulo se reapresenta de olho no América-MG

Rogério Ceni comandou uma atividade técnica, em campo reduzido, para os atletas que não atuaram os 90 minutos contra os gaúchos. Titulares ficaram no REFFIS...
LanceNet

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Publicado em 

07 dez 2021 às 19:36

Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 19:36

O São Paulo se reapresentou na tarde desta terça-feira após a vitória sobre o Juventude, por 3 a 1, no Morumbi, que livrou o time do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O técnico Rogério Ceni comandou uma atividade técnica, em campo reduzido, para os atletas que não atuaram os 90 minutos contra os gaúchos. Já os titulares trabalharam na academia do REFFIS para minimizar o desgaste físico após a partida no Estádio Cícero Pompeu de Toledo.
Vale ressaltar que o São Paulo não terá o zagueiro Arboleda, o volante Liziero e o atacante Luciano para o jogo contra o América-MG, nesta quinta-feira (09), às 21h30, na Arena Independência.
> Veja e simule a tabela do BrasileirãoO São Paulo é o 13º colocado, com 48 pontos conquistados. O América-MG é o oitavo colocado, com 50 pontos, o último dentro do grupo de classificados para a Libertadores. Segundo o departamento de matemática da UFMG, o Tricolor tem 4,8% de chances de classificação para a Libertadores.
Crédito: SãoPaulosereapresentounestaterça-feira(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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