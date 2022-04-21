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futebol

Após vitória, Rodrigo Lindoso valoriza elenco do Ceará

Volante falou sobre a superação para derrotar a Tombense fora de casa...
LanceNet

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Publicado em 

21 abr 2022 às 10:02

Publicado em 21 de Abril de 2022 às 10:02

Foi na raça, mas o Ceará venceu a Tombense por 2 a 0 e abriu vantagem na eliminatória da Terceira Fase da Copa do Brasil.
- VEJA A TABELA DA COPA DO BRASIL
Apesar de jogar com um a menos durante uma parte do jogo, o Vozão contou com Vina em noite inspirada para decidir.
No pós-jogo, quem valorizou o resultado foi o volante Rodrigo Lindoso, que ressaltou a dificuldade ao longo dos 90 minutos.
‘Mostramos a força do grupo mesmo com um a menos. Foi um jogo difícil e temos uma vitória com bastante mérito, principalmente por essa dificuldade (de ter um a menos)’, declarou ao Premiere.
Crédito: Foto:IsraelSimonton/CearáSC

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