Após vitória, Rodrigo Lindoso valoriza elenco do Ceará

Foi na raça, mas o Ceará venceu a Tombense por 2 a 0 e abriu vantagem na eliminatória da Terceira Fase da Copa do Brasil.

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Apesar de jogar com um a menos durante uma parte do jogo, o Vozão contou com Vina em noite inspirada para decidir.

No pós-jogo, quem valorizou o resultado foi o volante Rodrigo Lindoso, que ressaltou a dificuldade ao longo dos 90 minutos.

‘Mostramos a força do grupo mesmo com um a menos. Foi um jogo difícil e temos uma vitória com bastante mérito, principalmente por essa dificuldade (de ter um a menos)’, declarou ao Premiere.