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Após vitória, Renato Augusto projeta próximo confronto na J-League: 'Continuar trabalhando'

Volante ex-Palmeiras espera bom resultado neste sábado, contra o Cerezo Osaka, em jogo pelo Campeonato Japonês. Shimizu S-Pulse bateu o Vissel Kobe, de Iniesta, no última jogo...
LanceNet

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Publicado em 

13 nov 2020 às 14:55

Publicado em 13 de Novembro de 2020 às 14:55

Crédito: Divulgação
Após quebrar terminar com um jejum de vitórias e bater o Vissel Kobe por 3 a 1 no Campeonato Japonês, o brasileiro Renato Augusto, do Shimizu S-Pulse, demonstrou confiança para o próximo duelo de sua equipe. Neste sábado, o volante entra em campo contra o Cerezo Osaka em busca de mais uma vitória.
- A vitória significou muito, porque nos ajuda a retomar a confiança já que vencemos um time muito qualificado. Agora é continuar trabalhando para que nesses próximos jogos possamos fazer o máximo de pontos possíveis e honrar o nosso torcedor e o clube - disse Renato Augusto.
Com a conquista dos três pontos no último jogo da equipe, a sequência de sete jogos sem vitórias ficou para trás. Para o brasileiro, a garra da equipe foi fundamental no triunfo e eleva novamente a confiança do clube.
- Foi uma vitória excelente, contra um time de alta qualidade, que nos mostra como podemos jogar ainda melhor. Com a mesma vontade e determinação, com certeza conseguiremos fazer uma campanha melhor - finalizou o atleta.

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