Após vitória, Renato Augusto projeta próximo confronto na J-League: 'Continuar trabalhando'

Crédito: Divulgação

Após quebrar terminar com um jejum de vitórias e bater o Vissel Kobe por 3 a 1 no Campeonato Japonês, o brasileiro Renato Augusto, do Shimizu S-Pulse, demonstrou confiança para o próximo duelo de sua equipe. Neste sábado, o volante entra em campo contra o Cerezo Osaka em busca de mais uma vitória.

- A vitória significou muito, porque nos ajuda a retomar a confiança já que vencemos um time muito qualificado. Agora é continuar trabalhando para que nesses próximos jogos possamos fazer o máximo de pontos possíveis e honrar o nosso torcedor e o clube - disse Renato Augusto.

Com a conquista dos três pontos no último jogo da equipe, a sequência de sete jogos sem vitórias ficou para trás. Para o brasileiro, a garra da equipe foi fundamental no triunfo e eleva novamente a confiança do clube.