Após vitória por 3 a 0, Andrey projeta jogo de volta contra o ABC pela Copa do Brasil Sub-20

O Avaí foi até Natal para enfrentar a equipe do ABC pela Copa do Brasil Sub-20 e o Leão da Ilha bateu os donos da casa pelo placar de 3 a 0, voltando com uma boa vantagem para Florianópolis na busca pela classificação.O meio campista Andrey ressaltou a importância da vitória atuando como visitante e o desempenho do time Azzurra na partida:
- Nós fizemos um bom jogo, a equipe toda está de parabéns. Conseguimos criar e finalizar bastante jogadas, o que aumentaram nossas chances. Com a nossa defesa compactada, também não demos oportunidades a eles. É manter o ritmo na volta e sacramentar a classificação.
Com a partida de volta no domingo (9) às 11h (de Brasília), o Leão da Ilha já poderá ficar ligado em um possível adversário pela frente uma vez que o Palmeiras também venceu o seu confronto contra o Náutico por uma boa margem na ida (4 a 0) e cruzaria com a chave de Avaí e ABC.
Com isso, Andrey prega por foco e atenção para que, antes de pensar na fase seguinte, o time não passe por uma surpresa desagradável diante do clube potiguar:
- Não vamos relaxar, vai ser um jogo bom. O ABC vai vir pra cima para tentar a classificação e nós vamos nos manter firmes e tentar controlar a partida. Com a possível classificação, nos provavelmente enfrentaríamos a grande equipe do Palmeiras, que será novamente um grande desafio.