Após vitória, o São Paulo está perto de se classificar para as próximas rodadas da Sul-Americana: entenda

Após garantir a vitória contra o Jorge Wilstermann, por 3 a 1, o São Paulo se aproxima ainda mais da classificação para as oitavas de final na Copa Sul-Americana. GALERIA> ATUAÇÕES: Marquinhos faz golaço e se destaca em vitória do São Paulo na Sul-AmericanaTABELA> Veja tabela do Campeonato Brasileiro e simule os próximos jogosO Tricolor paulista passou pelos três primeiros jogos do primeiro turno da fase de grupos com 100% de aproveitamento. Com nove pontos no grupo D, ocupa o primeiro lugar da tabela e está a frente do Everton, que somou quatro pontos. Em terceiro lugar, o Ayacucho segue com três e o Jorge Wilstermann com apenas um. Assim, garante uma vantagem segura em comparação aos seus adversários.