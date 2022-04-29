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Após vitória, o São Paulo está perto de se classificar para as próximas rodadas da Sul-Americana: entenda

Invicto na competição, o Tricolor paulista está a poucos passos de alcançar as oitavas de final ...
LanceNet

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Publicado em 

29 abr 2022 às 15:45

Publicado em 29 de Abril de 2022 às 15:45

Após garantir a vitória contra o Jorge Wilstermann, por 3 a 1, o São Paulo se aproxima ainda mais da classificação para as oitavas de final na Copa Sul-Americana. GALERIA> ATUAÇÕES: Marquinhos faz golaço e se destaca em vitória do São Paulo na Sul-AmericanaTABELA> Veja tabela do Campeonato Brasileiro e simule os próximos jogosO Tricolor paulista passou pelos três primeiros jogos do primeiro turno da fase de grupos com 100% de aproveitamento. Com nove pontos no grupo D, ocupa o primeiro lugar da tabela e está a frente do Everton, que somou quatro pontos. Em terceiro lugar, o Ayacucho segue com três e o Jorge Wilstermann com apenas um. Assim, garante uma vantagem segura em comparação aos seus adversários.
Para garantir sua classificação com duas rodadas de antecedência, o São Paulo precisa garantir vencer o Everton mais uma vez, agora fora de casa. Além disso, precisa de um empate do Ayacucho com o Jorge Wilstermann, que se enfrentarão no Peru.
Para garantir a classificação para a próxima fase do continental, no caso, as oitavas de final, o primeiro classificado de cada grupo deve somar mais pontos do que os outros três clubes.
O São Paulo volta a campo em clássico contra o Santos que será disputado no Morumbi na próxima segunda-feira (2). O jogo será às 20h e vale pelo Brasileirão. Porém, enfrenta o Everton na próxima quinta-feira (5), às 19h15.
Crédito: SãoPaulovenceuoJorgeWilstermanncomgolsdeIgorGomes,ReinaldoeMarquinhos(Divulgação/TwitterSulamericana

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