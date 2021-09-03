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futebol

Após vitória no Paulista, Felipe foca no Brasileiro sub-20 do São Paulo

Goleiro do Tricolor falou da preparação do time para a sequência do Campeonato Brasileiro, competição em que é líder invicto...
LanceNet

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Publicado em 

03 set 2021 às 17:00

Publicado em 03 de Setembro de 2021 às 17:00

Crédito: Divulgação
O sub-20 do São Paulo venceu o São Bento, por 2 a 0, na tarde da última quinta-feira (2). Agora, as atenções serão voltadas para a partida do domingo (05), diante do Ceará, pelo Brasileirão da categoria. O goleiro Felipe se reapresenta hoje (03) e já inicia os treinamentos, focado em manter o time na liderança da competição nacional.
- Estamos indo muito bem nas duas competições, temos um time bem aguerrido e forte, por isso conseguimos nos manter assim. Sabemos da dificuldade que teremos no domingo, mas não vamos abaixar a guarda e sairemos de campo com a vitória - falou o arqueiro, um dos responsáveis pelo time ter a defesa menos vazada do campeonato.
VEJA A TABELA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO 2021Junto com o Atlético-MG, o tricolor paulista viu seus adversários balançarem a rede somente 11 vezes em 13 jogos disputados até o momento.Na tabela de classificação do Brasileiro Sub20, o São Paulo está na liderança, com 30 pontos conquistados.

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