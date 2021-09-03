Após vitória no Paulista, Felipe foca no Brasileiro sub-20 do São Paulo

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O sub-20 do São Paulo venceu o São Bento, por 2 a 0, na tarde da última quinta-feira (2). Agora, as atenções serão voltadas para a partida do domingo (05), diante do Ceará, pelo Brasileirão da categoria. O goleiro Felipe se reapresenta hoje (03) e já inicia os treinamentos, focado em manter o time na liderança da competição nacional.

- Estamos indo muito bem nas duas competições, temos um time bem aguerrido e forte, por isso conseguimos nos manter assim. Sabemos da dificuldade que teremos no domingo, mas não vamos abaixar a guarda e sairemos de campo com a vitória - falou o arqueiro, um dos responsáveis pelo time ter a defesa menos vazada do campeonato.