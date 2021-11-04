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Após vitória na última rodada, Muralha quer boa sequência do Al-Qadisiya na segunda árabe

Meia brasileiro vive um grande momento em sua carreira
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LanceNet

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Publicado em 

04 nov 2021 às 16:24

Publicado em 04 de Novembro de 2021 às 16:24

Crédito: Muralha vive bom momento na Arábia Saudita (Divulgação / Al-Qadisiya
Principal destaque do Al-Qadisiya, o volante Muralha, ex-Flamengo, pediu foco total do grupo após a vitória na última rodada da Liga. Segundo o jogador, a meta de todos é que o grupo possa fazer uma boa sequência nestas próximas paritdas.- O grupo tem trabalhado muito para iniciar uma boa sequência nas próximas rodadas. Vamos manter o foco total e um ritmo forte para chegarmos aos objetivos que traçamos no início da temporada - disse o jogador.
O jogador falou sobre seu momento no clube.
- Estou trabalhando muito para fazer uma boa temporada. Tenho me dedicado muito no dia a dia para continuar crescendo no país e no clube.

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