Após vitória na última rodada, Muralha quer boa sequência do Al-Qadisiya na segunda árabe

Principal destaque do Al-Qadisiya, o volante Muralha, ex-Flamengo, pediu foco total do grupo após a vitória na última rodada da Liga. Segundo o jogador, a meta de todos é que o grupo possa fazer uma boa sequência nestas próximas paritdas.- O grupo tem trabalhado muito para iniciar uma boa sequência nas próximas rodadas. Vamos manter o foco total e um ritmo forte para chegarmos aos objetivos que traçamos no início da temporada - disse o jogador.