Após vitória fundamental pensando em G4, Avaí terá duelo direto na Série B

Após vir de derrota para o Remo longe de seus domínios, a equipe do Avaí obteve uma fundamental dose de confiança e saldo de pontos ao bater, na última terça-feira (21), o Goiás por 1 a 0 e não deixar os ocupantes do G4 da Série B ficarem muito distantes.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSO resultado da última rodada frente ao atual vice-líder e que estava há dez jogos sem saber o que é derrota ganhou dose ainda maior de relevância pensando no compromisso que a equipe de Claudinei Oliveira terá no fim de semana: o CRB, quarto colocado com 44 unidades, em Maceió.
Neste momento, o Leão da Ressacada tem 40 pontos ganhos e está em sexto lugar, abrindo uma excelente chance de se aproximar consideravelmente do grupo de equipes que garantem o acesso para a elite nacional em 2022.
O Guarani, time que está entre os avaianos e o time de Alagoas, possuem 41 pontos e terão na próxima rodada a complicada missão de enfrentar no Couto Pereira o líder disparado Coritiba, algo que pode ser benéfico aos catarinenses pensando em um tropeço de outro adversário direto na entrada do G4.