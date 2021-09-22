Após vitória fundamental pensando em G4, Avaí terá duelo direto na Série B

Após vir de derrota para o Remo longe de seus domínios, a equipe do Avaí obteve uma fundamental dose de confiança e saldo de pontos ao bater, na última terça-feira (21), o Goiás por 1 a 0 e não deixar os ocupantes do G4 da Série B ficarem muito distantes.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSO resultado da última rodada frente ao atual vice-líder e que estava há dez jogos sem saber o que é derrota ganhou dose ainda maior de relevância pensando no compromisso que a equipe de Claudinei Oliveira terá no fim de semana: o CRB, quarto colocado com 44 unidades, em Maceió.