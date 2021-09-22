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Após vitória fundamental pensando em G4, Avaí terá duelo direto na Série B

Com quatro pontos atrás do atual ocupante da quarta posição, o CRB, Leão da Ressacada joga na próxima rodada justamente contra os alagoanos...
LanceNet

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Publicado em 

22 set 2021 às 18:19

Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 18:19

Crédito: Jonathan marcou o gol da última vitória do Avaí já no fim da partida (Frederico Tadeu/Avaí F.C.
Após vir de derrota para o Remo longe de seus domínios, a equipe do Avaí obteve uma fundamental dose de confiança e saldo de pontos ao bater, na última terça-feira (21), o Goiás por 1 a 0 e não deixar os ocupantes do G4 da Série B ficarem muito distantes.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSO resultado da última rodada frente ao atual vice-líder e que estava há dez jogos sem saber o que é derrota ganhou dose ainda maior de relevância pensando no compromisso que a equipe de Claudinei Oliveira terá no fim de semana: o CRB, quarto colocado com 44 unidades, em Maceió.
Neste momento, o Leão da Ressacada tem 40 pontos ganhos e está em sexto lugar, abrindo uma excelente chance de se aproximar consideravelmente do grupo de equipes que garantem o acesso para a elite nacional em 2022.
O Guarani, time que está entre os avaianos e o time de Alagoas, possuem 41 pontos e terão na próxima rodada a complicada missão de enfrentar no Couto Pereira o líder disparado Coritiba, algo que pode ser benéfico aos catarinenses pensando em um tropeço de outro adversário direto na entrada do G4.

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