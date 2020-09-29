  • Após vitória em estreia, Lucas Mineiro valoriza atuação do Gil Vicente: 'Jogo seguro'
futebol

Após vitória em estreia, Lucas Mineiro valoriza atuação do Gil Vicente: 'Jogo seguro'

Ex-Vasco, volante atuou como titular na vitória por 1 a 0 contra o Portimonense...

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 14:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 set 2020 às 14:30
Crédito: Divulgação
Estreando na temporada 2020/21, o Gil Vicente venceu por 1 a 0 o Portimonense, no último domingo, pelo Campeonato Português. Ex-Vasco e Chapecoense, o volante Lucas Mineiro atuou pela primeira vez na equipe vencedora. Após iniciar este compromisso como titular, o jogador brasileiro destacou a importância de exercer o mando de campo na elite nacional.
- Me senti muito bem por estrear com vitória e estou feliz pela minha atuação. O time fez uma excelente partida, um jogo seguro, e é muito importante começar o campeonato vencendo em casa contra um adversário difícil. Graças a Deus conseguimos somar os três pontos - disse Lucas Mineiro, que elogiou o elenco do Gil Vicente:
- Estou feliz pela confiança do treinador e de todo o grupo. É um elenco muito unido, que dá confiança para que todos possam dar o seu melhor em campo e fui muito bem recebido. Agora é continuar trabalhando forte para ter uma temporada boa e de muitas conquistas - acrescentou.
Lucas Mineiro chegou ao futebol português nesta temporada após atuar no Cerezo Osaka, do Japão, no início deste ano. Antes, também defendeu a Ponte Preta, entre 2019 e 2018.

