Após vitória dramática e ainda sem Neymar, PSG enfrenta o Nice no Campeonato Francês

Na rodada anterior do Francês, o PSG conseguiu um gol no fim e venceu o Metz, mesmo com nove em campo, para chegar a primeira vitória na liga e subir para o 15º lugar. Agora, tenta embalardiante do Nice, que é o 6º colocado, mas perdeu seu último jogo. A partida será no domingo, às 8h da manhã (horário de Brasília).O Paris terá vários desfalques para o confronto: além de Diallo, expulso na partida contra o Metz, mais três nomes estão suspensos. Um deles é Neymar, que levou o vermelho anteriormente, contra o Olympique de Marseille, e pegou gancho de dois jogos - juntam-se a ele Kurzawa e Paredes. Bernat está fora por lesão. Além disso, Mbappé é dúvida, mas a expectativa é de que ele jogue.
A respeito da partida, o técnico do PSG, Thomas Tuchel, disse que a preparação está sendo difícil, e que a equipe precisará adaptar seu estilo se quiser ter uma exibição boa:
- Preparar para esta partida é difícil, porque jogamos na quarta-feira. Vamos observar nosso treino, a intensidade e ver caso a caso. Temos que ser cuidadosos e adaptar, mas não é fácil, porque alguns estão lesionados, outros estão suspensos e os jogadores estão sendo muito utilizados no momento - afirmou Tuchel.
Já o Nice busca se recuperar após a derrota fora de casa por 3x1 para o Montpellier, a primeira na competição. O time do técnico Patrick Vieira, no entanto, tem alguns desfalques: o principal é o atacante Kasper Dolberg, que foi titular na partida anterior.