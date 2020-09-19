Após vitória dramática e ainda sem Neymar, PSG enfrenta o Nice no Campeonato Francês

Na rodada anterior do Francês, o PSG conseguiu um gol no fim e venceu o Metz, mesmo com nove em campo, para chegar a primeira vitória na liga e subir para o 15º lugar. Agora, tenta embalardiante do Nice, que é o 6º colocado, mas perdeu seu último jogo. A partida será no domingo, às 8h da manhã (horário de Brasília).O Paris terá vários desfalques para o confronto: além de Diallo, expulso na partida contra o Metz, mais três nomes estão suspensos. Um deles é Neymar, que levou o vermelho anteriormente, contra o Olympique de Marseille, e pegou gancho de dois jogos - juntam-se a ele Kurzawa e Paredes. Bernat está fora por lesão. Além disso, Mbappé é dúvida, mas a expectativa é de que ele jogue.