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Após vitória do São Paulo em estreia na Sul-Americana, Rogério Ceni avalia volta de Luan como titular

Jogador voltou a campo contra o Ayacucho, após 120 dias afastado por lesão na perna direita...
LanceNet

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Publicado em 

08 abr 2022 às 13:51

Publicado em 08 de Abril de 2022 às 13:51

Luan voltou a ser titular do São Paulo na estreia da equipe na Copa Sul-Americana, na vitória da última quinta-feira (7), contra o Ayacucho, por 3 a 2. O jogador estava há seis meses enfrentando uma lesão incomum na coxa esquerda. A última vez que o volante foi escalado como titular foi em um jogo contra o Cuiabá, em outubro de 2021. Na atual temporada, entrou contra o Manaus nos últimos minutos de jogo, pela Copa do Brasil.
No primeiro treino ministrado por Rogério Ceni como técnico da equipe, na sua segunda passagem pelo Tricolor, Luan sofreu uma avulsão tendínea de adutor da coxa esquerda. Agora, recuperado, busca retomar seu ritmo de jogo e conquistar seu espaço novamente.
Durante a coletiva de imprensa pós-jogo, Rogério Ceni comentou sobre a volta do jogador e revelou que, como se trata de uma volta recente de lesão, já sabia que o volante não ficaria a partida toda em campo. O treinador do São Paulo também citou a volta recente de Gabriel Neves. TABELA> Veja a tabela da Copa Sul-Americana e simule os próximos jogos- Luan está voltando de uma lesão, ficou 120 dias sem jogar, é a primeira partida que começa jogando comigo como técnico no São Paulo. No primeiro dia que eu cheguei, ele teve uma lesão na perna direita. Hoje, foi a primeira partida que começou. Eu já sabia que ele não jogaria mais que 45/55 minutos. Estava em seu tempo, estava cansado. Talles dava mais movimentação que Colorado. Talles estava acostumado a jogar de costas, Colorado está mais acostumado a jogar lado a lado. São posições que cansam muito, se defendem, precisam atacar, então estamos acostumados a realizar mudanças. Além de Luan, Neves também estava há muito tempo sem jogar - afirmou.O São Paulo agora se prepara para mais uma estreia em campeonato, agora, no Brasileirão. O time volta a campo no próximo domingo (10) contra o Athletico Paranaense, às 19h, no Estádio do Morumbi.
Crédito: Apósseismesesemrecuperaçãodelesão,LuanvoltouajogarempartidadoSãoPaulocontraoAyacucho(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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