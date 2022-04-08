Após vitória do São Paulo em estreia na Sul-Americana, Rogério Ceni avalia volta de Luan como titular

Luan voltou a ser titular do São Paulo na estreia da equipe na Copa Sul-Americana, na vitória da última quinta-feira (7), contra o Ayacucho, por 3 a 2. O jogador estava há seis meses enfrentando uma lesão incomum na coxa esquerda. A última vez que o volante foi escalado como titular foi em um jogo contra o Cuiabá, em outubro de 2021. Na atual temporada, entrou contra o Manaus nos últimos minutos de jogo, pela Copa do Brasil.

Durante a coletiva de imprensa pós-jogo, Rogério Ceni comentou sobre a volta do jogador e revelou que, como se trata de uma volta recente de lesão, já sabia que o volante não ficaria a partida toda em campo. O treinador do São Paulo também citou a volta recente de Gabriel Neves. TABELA> Veja a tabela da Copa Sul-Americana e simule os próximos jogos- Luan está voltando de uma lesão, ficou 120 dias sem jogar, é a primeira partida que começa jogando comigo como técnico no São Paulo. No primeiro dia que eu cheguei, ele teve uma lesão na perna direita. Hoje, foi a primeira partida que começou. Eu já sabia que ele não jogaria mais que 45/55 minutos. Estava em seu tempo, estava cansado. Talles dava mais movimentação que Colorado. Talles estava acostumado a jogar de costas, Colorado está mais acostumado a jogar lado a lado. São posições que cansam muito, se defendem, precisam atacar, então estamos acostumados a realizar mudanças. Além de Luan, Neves também estava há muito tempo sem jogar - afirmou.O São Paulo agora se prepara para mais uma estreia em campeonato, agora, no Brasileirão. O time volta a campo no próximo domingo (10) contra o Athletico Paranaense, às 19h, no Estádio do Morumbi.