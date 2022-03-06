Após vitória do São Paulo em clássico, Rogério Ceni elogia qualidade técnica do Corinthians

-Fico feliz com o comportamento a partir dos homens de frente, não só com a linha de quatro na defesa. Comportamento defensivo só resulta em zero no placar com a entrega do Calleri e Eder, depois Juan, substituições dos homens de meio: Nestor e Pablo por Colorado e Neves. Isso ajuda muito a linha de quatro atrás. Dentro do que preparamos para o jogo de hoje, e do sistema de hoje deixando apenas um homem livre, todos cumpriram bem a função - afirmou.Este foi o segundo clássico disputado nesta temporada 2022, sendo o próximo na quinta-feira (10), contra o Palmeiras, em partida válida pelo Campeonato Paulista.