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Após vitória do São Paulo em clássico, Rogério Ceni elogia qualidade técnica do Corinthians

o Tricolor Paulista venceu o rival por um placar de 1 a 0, com gol de Calleri aos 52 segundos de jogo. Ceni destacou a atuação do rival...
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Publicado em 

06 mar 2022 às 07:00

Publicado em 06 de Março de 2022 às 07:00

-Fico feliz com o comportamento a partir dos homens de frente, não só com a linha de quatro na defesa. Comportamento defensivo só resulta em zero no placar com a entrega do Calleri e Eder, depois Juan, substituições dos homens de meio: Nestor e Pablo por Colorado e Neves. Isso ajuda muito a linha de quatro atrás. Dentro do que preparamos para o jogo de hoje, e do sistema de hoje deixando apenas um homem livre, todos cumpriram bem a função - afirmou.Este foi o segundo clássico disputado nesta temporada 2022, sendo o próximo na quinta-feira (10), contra o Palmeiras, em partida válida pelo Campeonato Paulista.

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