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Após vitória do São Paulo contra o Corinthians, Ceni projeta sequência no Brasileirão: 'Pensar jogo a jogo'

Com a vitória, o Tricolor está apenas seis pontos atrás do G6 e vê a Libertadores como um objetivo alcançável. Rogério Ceni, porém, pretende focar em cada rodada de uma vez...

Publicado em 19 de Outubro de 2021 às 00:25

LanceNet

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Publicado em 

19 out 2021 às 00:25
Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
O São Paulo voltou a respirar no Brasileirão após vencer o Corinthians por 1 a 0 nesta segunda-feira (18), no Morumbi, pela 27ª rodada do campeonato. Com os três pontos conquistados, o Tricolor se afastou do Z4 e está apenas seis pontos atrás do G6, voltando a sonhar com a classificação para a Libertadores. Após o clássico, o treinador Rogério Ceni comentou sobre a situação da equipe.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Ceni afirmou que não pensa na distância para os objetivos, mas sim em como construir, adotando uma postura de pensar em cada jogo de uma vez. O técnico afirmou, ainda, que o objetivo atual do clube é a Pré-Libertadores, mas deu a entender que este foi alterado devido ao começo ruim no Brasileirão.
- Eu não vou ficar fazendo uma conta com tanta distância. Lógico que o objetivo é chegar em uma Pré-Libertadores, seria, dentro do que foi o ano, um fechamento de ano bom pro São Paulo, dentro da posição e da circunstância da posição de tabela que se encontrava. Mas vamos pensar jogo a jogo... É jogo a jogo, como eu falei, não adianta fazer uma projeção, tem 15 rodadas ainda. Nós precisamos de ponto, e ponto se conquista a cada rodada - afirmou Ceni.
O treinador já começou a pensar no próximo desafio para a equipe chegar ao tão sonhado G6. O jogo é justamente contra um dos primeiros seis colocados, o Red Bull Bragantino. O São Paulo, porém, terá muitos desfalques.
- O próximo jogo, contra o Bragantino, vamos avaliar o Calleri, ver se tem alguma lesão, o Rigoni não pode voltar e Luan fora também, então vamos analisar como vamos montar esse time para enfrentar o Bragantino - projetou o técnico sobre os desafios da próxima partida.Com a vitória, a situação do São Paulo melhorou no Campeonato Brasileiro. O time se afastou da zona de rebaixamento e possui, hoje, seis pontos de distância para o G6 e a mesma distância para o Z4.
O próximo jogo do Tricolor é no domingo (24), às 18h15, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Enfrentando o Red Bull Bragantino, o time tem a possibilidade de subir posições importantes na tabela.

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