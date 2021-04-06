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Após vitória do Real Madrid, Vini Jr domina as capas dos jornais espanhóis de quarta-feira

Jovem jogador brasileiro do Real Madrid foi responsável por marcar dois gols na vitória por 3 a 1 sobre o Liverpool na Champions...

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 20:26

LanceNet

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Publicado em 

06 abr 2021 às 20:26
Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP
Nesta terça-feira, o Real Madrid venceu o Liverpool por 3 a 1 na partida de ida das quartas de final da Champions League, e contou com uma ótima atuação de Vini Jr para conseguir tal resultado. As capas dos jornais espanhóis exaltam a atuação do jogador.
Veja o mata-mata da Champions LeagueApós marcar dois gols na partida desta terça-feira contra o Liverpool, Vini Jr recebeu muitos elogios da imprensa esportiva espanhola, sendo de jornais de Madrid e de Barcelona.
Na capa do 'Diario As', Vinícius aparece com a legenda 'Vim, vi e venci', do latim 'Veni, vidi, vici', mas fazendo uma relação entre a palavra 'veni' e o seu apelido, 'Vini'. A frase é atribuída ao general e cônsul romano Júlio César.
O 'Marca', também da capital espanhola, diz em sua capa que 'Vinícius se coroa' com a ótima atuação na partida de ida das quartas de final da Champions League contra o Liverpool.
Por fim, o Mundo Deportivo, de Barcelona, apesar de focar no time da cidade, também dá destaque à partida feita pelo jovem jogador brasileiro do Real Madrid.
O Real Madrid entra em campo neste sábado, às 16h (de Brasília), em clássico contra o Barcelona.

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