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Após vitória do Podbeskidzie, Marco Túlio projeta meta na reta final da elite da Polônia: 'Vencer os últimos três jogos'

Equipe do volante brasileiro luta ponto a ponto pela permanência na primeira divisão do futebol polonês
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Publicado em 27 de Abril de 2021 às 17:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 abr 2021 às 17:13
Crédito: Divulgação / Podbeskidzie
Brigando pela permanência na primeira divisão do Campeonato Polonês, o Podbeskidzie, do volante Marco Túlio, venceu por 1 a 0 o Lech, na última sexta-feira, para somar pontos importantes na parte de baixo da tabela de classificação. O jogador brasileiro, que chegou recentemente ao clube após atuar no futebol tcheco durante as últimas temporadas, celebrou o resultado da equipe atuando em seus domínios.
Veja a tabela do Inglês- A vitória da sexta-feira foi muito importante para nos mantermos na primeira divisão. Uma vitória contra um time como o Lech Poznań nos dá muita moral e confiança para os próximos três jogos restantes no campeonato - projetou Marco Túlio.
O Podbeskidzie, de meia-campista brasileiro, disputa ponto a ponto com o Stal Mielec pela permanência na elite nacional, já que ambos estão com 24. Com três jogos pela frente, diante de quatro do adversário direto, Marco Túlio falou sobre o grande objetivo da sua equipe nessa reta final da temporada.
- A nossa meta é vencer os três últimos jogos. Não é uma tarefa fácil, mas já provamos que podemos vencer mesmo os times de ponta da tabela - disse.

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