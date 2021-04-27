Após vitória do Podbeskidzie, Marco Túlio projeta meta na reta final da elite da Polônia: 'Vencer os últimos três jogos'

Crédito: Divulgação / Podbeskidzie

Brigando pela permanência na primeira divisão do Campeonato Polonês, o Podbeskidzie, do volante Marco Túlio, venceu por 1 a 0 o Lech, na última sexta-feira, para somar pontos importantes na parte de baixo da tabela de classificação. O jogador brasileiro, que chegou recentemente ao clube após atuar no futebol tcheco durante as últimas temporadas, celebrou o resultado da equipe atuando em seus domínios.

Veja a tabela do Inglês- A vitória da sexta-feira foi muito importante para nos mantermos na primeira divisão. Uma vitória contra um time como o Lech Poznań nos dá muita moral e confiança para os próximos três jogos restantes no campeonato - projetou Marco Túlio.

O Podbeskidzie, de meia-campista brasileiro, disputa ponto a ponto com o Stal Mielec pela permanência na elite nacional, já que ambos estão com 24. Com três jogos pela frente, diante de quatro do adversário direto, Marco Túlio falou sobre o grande objetivo da sua equipe nessa reta final da temporada.