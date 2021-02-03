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Após vitória do Manchester City, Pep Guardiola elogia Gabriel Jesus: 'Estamos encantados com Gabriel '

Atacante brasileiro fez o primeiro gol da vitória do Manchester City sobre o Burnley...
LanceNet

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Publicado em 

03 fev 2021 às 18:19

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 18:19

Crédito: PETER POWELL / POOL / AFP
Nesta quarta-feira, 03, o Manchester City venceu o Burnley por 2 a 0, no estádio Turf Moor, em partida válida pela 22ª rodada da Premier League. Após o resultado positivo, Pep Guardiola fez elogios ao atacante brasileiro Gabriel Jesus. Ele lembrou que o camisa 9 fez o gol da virada sobre o Sheffield United para falar com o jogador é importante para o time.+ Quem será o campeão da Premier League? Veja a tabela e simule agora!- Não há dúvidas sobre Gabriel Jesus. Estamos juntos há muito tempo. No último jogo ele nos deu três pontos e hoje ele nos deu a largada. Estamos encantados com Gabriel o tempo todo. Ele sabe disso, mas sua contribuição em muitos aspectos é fantástica.O time de Guardiola construiu a vitória ainda no primeiro tempo. O Manchester City abriu o placar com Gabriel Jesus com apenas três minutos de jogo, e Sterling, aos 38 minutos, aumentou a vantagem para 2 a 0.
- Tivemos a sorte de marcar cedo e após a primeira parte lutámos um pouco para quebrar as linhas. O segundo tempo foi muito melhor. Todo mundo sabe o quão duro é o Burnley. Em geral, estamos satisfeitos.O próximo jogo do City é contra o Liverpool às 17h, em Anfield, neste sábado. Pep Guardiola projetou o confronto e disse que amanhã já começará a pensar na partida
- Agora vamos aproveitar esta vitória e amanhã começaremos a pensar no próximo jogo. São os mesmos pontos, mas contra um adversário candidato ao título. No final, o objetivo é ser campeão. Contra equipes mais baixas na tabela, as pessoas podem dizer que está garantido, mas sabemos como é difícil.

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