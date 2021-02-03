Após vitória do Manchester City, Pep Guardiola elogia Gabriel Jesus: 'Estamos encantados com Gabriel '

Nesta quarta-feira, 03, o Manchester City venceu o Burnley por 2 a 0, no estádio Turf Moor, em partida válida pela 22ª rodada da Premier League. Após o resultado positivo, Pep Guardiola fez elogios ao atacante brasileiro Gabriel Jesus. Ele lembrou que o camisa 9 fez o gol da virada sobre o Sheffield United para falar com o jogador é importante para o time.+ Quem será o campeão da Premier League? Veja a tabela e simule agora!- Não há dúvidas sobre Gabriel Jesus. Estamos juntos há muito tempo. No último jogo ele nos deu três pontos e hoje ele nos deu a largada. Estamos encantados com Gabriel o tempo todo. Ele sabe disso, mas sua contribuição em muitos aspectos é fantástica.O time de Guardiola construiu a vitória ainda no primeiro tempo. O Manchester City abriu o placar com Gabriel Jesus com apenas três minutos de jogo, e Sterling, aos 38 minutos, aumentou a vantagem para 2 a 0.