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Após vitória do Botafogo e expulsões, Daniel Borges fica na bronca: 'Tem que ter critério para os dois lados'

Lateral admitiu que Alvinegro caiu de rendimento após os cartões vermelhos de Enderson Moreira e Warley, mas que um jogador do Confiança também poderia ter sido expulso...

Publicado em 24 de Julho de 2021 às 18:45

LanceNet

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Publicado em 

24 jul 2021 às 18:45
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Com uma pitada a mais de emoção, o Botafogo derrotou o Confiança neste sábado, pela 14ª rodada da Série B, e conquistou a primeira vitória fora de casa no Brasileirão. A equipe jogou os últimos 15 minutos do duelo no Batistão com um jogador a menos após a expulsão de Warley.
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Além do ponta, o técnico Enderson Moreira também foi expulso por reclamação e discussão com o quarto árbitro. Após a partida, Daniel Borges, lateral do Botafogo, questionou os critérios da arbitragem.- Não reclamando da arbitragem, mas tem que ter um critério para os dois lados. No primeiro tempo o Neto Berola fez três faltas em mim onde poderia ser expulso e mudar o jogo. Quando o Enderson e o Warley foram expulsos nós perdemos um pouco o controle do jogo, é normal pelo campo pesado, isso atrapalhou a gente a jogar. O mais importante disso é que conseguimos a vitória. Com um treinador novo, a gente precisava dar uma resposta não só para nós, mas também para a torcida. Essa vitória é de suma importância e vai aumentar a confiança do grupo - afirmou, ao "Premiere".
O Botafogo chegou a 16 pontos e subiu para a 11ª colocação da Série B. A equipe volta aos gramados na próxima terça-feira para enfrentar o CSA, no Estádio Nilton Santos.

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