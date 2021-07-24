Após vitória do Botafogo e expulsões, Daniel Borges fica na bronca: 'Tem que ter critério para os dois lados'

Com uma pitada a mais de emoção, o Botafogo derrotou o Confiança neste sábado, pela 14ª rodada da Série B, e conquistou a primeira vitória fora de casa no Brasileirão. A equipe jogou os últimos 15 minutos do duelo no Batistão com um jogador a menos após a expulsão de Warley.

Além do ponta, o técnico Enderson Moreira também foi expulso por reclamação e discussão com o quarto árbitro. Após a partida, Daniel Borges, lateral do Botafogo, questionou os critérios da arbitragem.- Não reclamando da arbitragem, mas tem que ter um critério para os dois lados. No primeiro tempo o Neto Berola fez três faltas em mim onde poderia ser expulso e mudar o jogo. Quando o Enderson e o Warley foram expulsos nós perdemos um pouco o controle do jogo, é normal pelo campo pesado, isso atrapalhou a gente a jogar. O mais importante disso é que conseguimos a vitória. Com um treinador novo, a gente precisava dar uma resposta não só para nós, mas também para a torcida. Essa vitória é de suma importância e vai aumentar a confiança do grupo - afirmou, ao "Premiere".