AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Após vitória, Diniz vê São Paulo na briga pelo título do Brasileirão

Treinador voltou a elogiar o desempenho de sua equipe, mas citou pontos de melhora observados durante o clássico diante do Corinthians no Morumbi...

Publicado em 30 de Agosto de 2020 às 15:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 ago 2020 às 15:13
Crédito: Fernando Diniz conquistou sua terceira vitória seguida no Campeonato Brasileiro (Maurício Rummens/Fotoarena/Agência Lancepress!
Satisfeito com a vitória no clássico deste domingo, contra o Corinthians, por 2 a 1, no Morumbi, o técnico Fernando Diniz apontou o São Paulo como candidato ao título do Campeonato Brasileiro nesta temporada. O Tricolor é o vice-líder da competição, com 13 pontos ganhos, e vem de uma sequência de três triunfos seguidos na principal competição do país.
- Obviamente que a gente só pensa em chegar na frente, no título. Vamos brigar, para tentar dar essa alegria para o torcedor. Conseguimos garantir um domingo feliz para os torcedores - afirmou o treinador em entrevista coletiva após o triunfo no Majestoso.Embora o momento seja de felicidade por conta da vitória diante do maior rival, o técnico são-paulino sabe que para alcançar seu objetivo será necessária uma constante evolução de sua equipe. Diniz citou o primeiro tempo contra o Corinthians como algo positivo, mas elencou algumas dificuldades do Tricolor.
- Se pegar o jogo de hoje, precisamos manter os 90 minutos do jeito que foi o primeiro tempo, quando a gente conseguiu marcar muito alto o Corinthians, dominamos completamente a primeira etapa. Faltou um pouco mais de agressividade e um pouco mais de contundência na frente. É uma construção, a gente mudou muito o time do jogo do Mirassol para cá. Hoje tinham oito ou nove jogadores diferentes. Com o tempo, acho que a gente vai conseguindo melhorar em todos os aspecto - pontuou o treinador do São Paulo.
O triunfo no Majestoso colocou o Tricolor do Morumbi na segunda colocação do Campeonato Brasileiro, com apenas dois pontos de diferença para o líder Internacional. Na próxima quinta, às 20h, o São Paulo visita o Atlético-MG, no Mineirão, em busca de mais uma vitória na temporada.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carreta tomba na BR 262 em Iúna
Motorista fica preso às ferragens após carreta tombar na BR 262, em Iúna
Incêndio atinge área de pasto na zona rural da Serra
Incêndio atinge área de pasto na zona rural da Serra
Vaga para camareira de hotel no Sine
ES tem 7.440 vagas de emprego e estágio nesta segunda-feira (13)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados