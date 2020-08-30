Após vitória, Diniz vê São Paulo na briga pelo título do Brasileirão

Crédito: Fernando Diniz conquistou sua terceira vitória seguida no Campeonato Brasileiro (Maurício Rummens/Fotoarena/Agência Lancepress!

Satisfeito com a vitória no clássico deste domingo, contra o Corinthians, por 2 a 1, no Morumbi, o técnico Fernando Diniz apontou o São Paulo como candidato ao título do Campeonato Brasileiro nesta temporada. O Tricolor é o vice-líder da competição, com 13 pontos ganhos, e vem de uma sequência de três triunfos seguidos na principal competição do país.

- Obviamente que a gente só pensa em chegar na frente, no título. Vamos brigar, para tentar dar essa alegria para o torcedor. Conseguimos garantir um domingo feliz para os torcedores - afirmou o treinador em entrevista coletiva após o triunfo no Majestoso.Embora o momento seja de felicidade por conta da vitória diante do maior rival, o técnico são-paulino sabe que para alcançar seu objetivo será necessária uma constante evolução de sua equipe. Diniz citou o primeiro tempo contra o Corinthians como algo positivo, mas elencou algumas dificuldades do Tricolor.

- Se pegar o jogo de hoje, precisamos manter os 90 minutos do jeito que foi o primeiro tempo, quando a gente conseguiu marcar muito alto o Corinthians, dominamos completamente a primeira etapa. Faltou um pouco mais de agressividade e um pouco mais de contundência na frente. É uma construção, a gente mudou muito o time do jogo do Mirassol para cá. Hoje tinham oito ou nove jogadores diferentes. Com o tempo, acho que a gente vai conseguindo melhorar em todos os aspecto - pontuou o treinador do São Paulo.