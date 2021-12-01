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futebol

Após vitória, Danilo fala sobre próximo jogo do Ajax na Eredivisie

Atacante brasileiro vem aproveitando as oportunidades no clube holandês em 2021/22...
LanceNet

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Publicado em 

01 dez 2021 às 19:18

Publicado em 01 de Dezembro de 2021 às 19:18

O atacante Danilo foi um dos grandes destaques na última vitória do Ajax sobre Sparta Rotterdam por 1 a 0. Titular, o brasileiro de 22 anos deu o passe para o gol que garantiu os três pontos e a liderança da Eredivisie para a equipe.Após aproveitar oportunidade na equipe titular, o camisa 9 comentou sobre a partida e participação no triunfo e manter o Ajax na liderança do campeonato.
- Estou sempre pronto para ajudar. Tive a oportunidade de iniciar o jogo e fico feliz que consegui ajudar com uma assistência. Um resultado importante para nós em um jogo contra uma equipe muito fechada defensivamente. Venho fazendo meu trabalho todos os dias, buscando sempre evoluir e aproveitar as oportunidades. Então quando precisarem de mim, estarei pronto para fazer o meu máximo dentro de campo - disse, já projetando o próximo confronto contra o Willem II, nesta quinta-feira (02).
- Mais um jogo muito importante que precisamos buscar os três pontos. Estamos na liderança e esse é o nosso objetivo. Então nos preparamos bem para essa partida e vamos atrás de mais uma vitória na competição - afirmou.
Com ótima média no Ajax, Danilo precisa de 71 minutos em campo para participar de gol. Pelo Ajax, em 31 partidas e 25 como titular, o brasileiro anotou 22 gols e cinco assistências. Além disso, o atacante soma passagem pelo Twente, em 2020/21, atuando 33 vezes, com 17 gols e cinco assistências.
Crédito: Foto:Divulgação/Ajax

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