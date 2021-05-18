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Após vitória da Roma no clássico contra a Lazio, Daniel Fuzato é escolhido o melhor em campo

Goleiro brasileiro da Roma venceu prêmio de melhor jogador da partida após vitória por 2 a 0 contra a Lazio...
LanceNet

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Publicado em 

18 mai 2021 às 18:15

Publicado em 18 de Maio de 2021 às 18:15

Crédito: arquivo pessoal
O goleiro brasileiro Daniel Fuzato foi escolhido o melhor jogador em campo na vitória da Roma por 2 a 0 no clássico contra a Lazio - 37ª rodada do Campeonato Italiano - no último sábado. A votação foi feita através do site Vocegiallorossa.
Veja a tabela do Italiano- Estou feliz por ter vencido meu primeiro derby (clássico) com essa camisa. Orgulhoso de fazer parte deste grupo - escreveu Fuzato nas redes sociais.
Fuzato emendou o quarto jogo seguido como titular no Italiano. Na equipe, que teve outros goleiros brasileiros no passado, como Alisson e Doni, esta é a maior sequência do goleiro vestindo a camisa da Roma desde que chegou ao clube na temporada 2018/19.
No próximo domingo, ele deve ser titular novamente no último jogo do Campeonato Italiano na temporada diante do Spezia fora de casa.
No ano passado, o goleiro teve convocações para as seleções olímpica e principal. Ele vive a expectativa de representar o Brasil nos Jogos de Tóquio neste ano.

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