Após vitória da Lazio, Luiz Felipe brinca e diz que gol foi dele

Crédito: S.S. Lazio

Depois de 13 anos de espera, o torcedor da Lazio pôde voltar a ver o clube em campo pela fase de grupos da Liga dos Campeões. E todos gostaram do que assistiram. Afinal, o time biancoceleste fez valer o mando de campo e venceu com autoridade o Borussia Dortmund, por 3 a 1, na última terça-feira, contando com grande atuação do zagueiro Luiz Felipe.

O jogo desta tarde, aliás, foi o primeiro na carreira do defensor pela Champions League e, também, sua estreia na temporada, já que sofreu uma dura pancada durante um amistoso preparatório e se ausentou dos primeiros compromissos do clube no Campeonato Italiano. No duelo com os alemães, Luiz Felipe demonstrou toda a sua importância e, mesmo sem atuar em uma partida oficial desde agosto, foi um dos principais jogadores no primeiro tempo.

Além de contribuir para a equipe não ser vazada, uma vez quequando foi substituído, no início do segundo tempo, os donos da casa venciam por 2 a 0, participou diretamente do segundo gol. Após cobrança de escanteio de Luiz Alberto, o defensor cabeceou, a bola desviou no goleiro Hitz e foi para o fundo das redes. A arbitragem, contudo, anotou tento contra do arqueiro da equipe alemã.

Os outros gols do time comandado por Simone Inzaghi foram marcados pelo italiano Ciro Immobile e pelo marfinense Jean-Daniel Akpa-Akpro. O norueguês Erling Braut Håland descontou para os visitantes.

Após a partida, Luiz Felipe comemorou o resultado e elogiou a boa postura do grupo diante do primeiro grande desafio da temporada.

- O grupo todo está de parabéns pela atuação de hoje. Sabemos da qualidade da equipe deles, mas também confiamos muito na força do nosso time. Fizemos uma excelente partida do início ao fim, acredito que dominamos grande parte do confronto e a vitória foi merecida - afirmou.

O brasileiro também brincou sobre o fato do gol ter sido dado contra.

- Sobre o gol, acho que tinha que ter sido dado para mim, sim. Desviei a bola para o gol e já saí para comemorar, mas depois fiquei sabendo que acabaram dando contra. Até brinquei ali com o pessoal. Era o meu primeiro jogo pela Champions e nada mais especial do que vencer com gol, ainda mais contra o Dortmund, um dos principais clubes da Europa, mas está ótimo. Deixando a brincadeira de lado, o que importa é que a gente começou muito bem e estamos muito felizes - completou.

Luiz Felipe também tratou de tranquilizar os fãs ao explicar que foi substituído logo aos seis minutos do segundo tempo por ter sentido câimbras. O último jogo oficial do brasileiro havia sido pela última rodada do Campeonato Italiano 2020/2021, no dia dois de agosto.

- Está tudo bem. Graças a Deus, estou zerado da lesão que me tirou dos primeiros jogos da temporada. Já estava programado que não jogaria os 90 minutos hoje. Fui até onde deu e quando comecei a sentir câimbras, acabei saindo para não prejudicar o time, mas estou pronto para o restante da temporada - disse.