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futebol

Após vitória contra o Santos, São Paulo se reapresenta e pensa em Sul-Americana

O Tricolor paulista irá enfrentar o Everton-CHI e seguirá para Santiago nesta terça-feira (3)...

Publicado em 03 de Maio de 2022 às 17:13

LanceNet

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Publicado em 

03 mai 2022 às 17:13
Após vencer o Santos por 2 a 1 na última segunda-feira (2), no estádio do Morumbi, o São Paulo se reapresentou na tarde desta terça-feira (3) no CT da Barra Funda. GALERIA> ATUAÇÕES: Calleri e Luciano decidem e garantem vitória do São Paulo no clássicoTABELA> Veja tabela do Brasileirão 2022 e simule os próximos jogosOs atletas que atuaram por mais de 45 minutos no clássico fizeram atividades regenerativas neta tarde. O restante, por sua vez, fizeram um trabalho técnico seguido de um coletivo de 11 contra 11, com ajustes táticos, sob o comando de Rogério Ceni.
Quanto aos desfalques, Nikão segue em tratamento de um trauma no pé esquerdo e o goleiro Tiago Volpi se recupera de dores no ombro direito.
O elenco embarca para o Chile ainda nesta terça-feira e enfrentará o Everton às 19h15 de quinta-feira, no estádio Sausalito, em Viña del Mar, pela Copa Sul-Americana.
Crédito: OsatletasdoTricolorseapresentaramapósvitóriacontraoSantospor2a1noMorumbi(RubensChiri/saopaulofc.net

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