Após vitória contra o Santos, São Paulo se reapresenta e pensa em Sul-Americana

Após vencer o Santos por 2 a 1 na última segunda-feira (2), no estádio do Morumbi, o São Paulo se reapresentou na tarde desta terça-feira (3) no CT da Barra Funda. GALERIA> ATUAÇÕES: Calleri e Luciano decidem e garantem vitória do São Paulo no clássicoTABELA> Veja tabela do Brasileirão 2022 e simule os próximos jogosOs atletas que atuaram por mais de 45 minutos no clássico fizeram atividades regenerativas neta tarde. O restante, por sua vez, fizeram um trabalho técnico seguido de um coletivo de 11 contra 11, com ajustes táticos, sob o comando de Rogério Ceni.